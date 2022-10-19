Россия атаковала ракетами две украинские ТЭС: что известно (видео)

На Бурштынской теплоэлектростанции вспыхнул пожар, который украинским спасателям удалось оперативно ликвидировать. Также во время дневной ракетной атаки оккупантов пострадала Ладыжинская ТЭС.

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В четверг, 19 октября, российские военные ударили ракетами по Бурштынской ТЭС В Ивано-Франковско области. Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

По ее словам, одна из ракет, которую выпустили по территории Украины ВС РФ, попала в электростанцию. В результате начался пожар.

Спасатели сразу перекрыли подъезды к стратегически важному объекту инфраструктуры. Сотрудники ГСЧС принялись ликвидировать пожар.

В 16:38 Онищук опубликовала информацию, что спасателям удалось справиться с огнем и потушить пожар на территории теплоэлектростанции.

Она добавила, что во время ракетной атаки сотрудники ТЭС и мирные жители не пострадали.

Заметим, что сигнал "воздушная тревога" в Ивано-Франковской области прозвучал в 13:23. Жителей региона призвали спуститься в укрытия и не покидать их до сигнала "отбой". В 14:12 появилась информация об угрозе ракетных ударов.

Оккупанты ударили ракетами по Ладыжинской ТЭС

Кроме того, ВС РФ 17 октября атаковали ракетами Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.

В 13:57 глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что регион находится под ракетным огнем.

Несколько позже он добавил, что под атаку российских оккупантов попал объект єнергетической инфраструктуры. На место инцидента сразу выехали спасатели ГСЧС.

Напомним, вооруженные силы РФ продолжают наносить ракетные удары по украинским городам. Однако системы противовоздушной обороны ВСУ дают достойный отпор. Сегодня, 19 октября, стало известно, что украинская ПВО сбили пять российских ракет из пяти, пролетавших в Киевской области.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры Криворожского района. Было нарушено энергоснабжение из-за чего несколько населенных пунктов и один из районов Кривого Рога остались без электричества.