Відновили за годину: в Києві під час атаки РФ частково зникла електрика

Причиною аварійного відключення стала аварія на силовому трансформаторі. Світло повернулося до будинків майже 40 тисяч столичних сімей.

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На Лівому березі Києва фахівці ДТЕК уже відновили електропостачання, яке тимчасово зникло під час повітряної тривоги й атаки російських військ по столиці у середу, 19 жовтня. Про це пише пресслужба компанії у своєму Facebook.

"Ми оперативно відновили електропостачання Лівого берега столиці. Світло повернули в будинки майже 40 000 тисячам сімей у Києві", — йдеться у заяві.

За даними компанії, енергетикам знадобилася 1 година, щоб ліквідувати порушення в електромережах, через які сталося аварійне відключення. Причиною аварії стала аварія на одному з об'єктів силового трансформатора.

Водночас у ДТЕК закликали киян підтримати енергосистему — вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання із 06:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00.

"Бізнес-клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів. Тепер це найкраща підтримка енергетиків, які в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен будинок мав світло", — повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги в Київській області українські сили протиповітряної оборони збили п'ять із п'яти російських ракет, що пролітали в регіоні. У столиці на тлі роботи ППО було чути вибухи.

Також ми писали, що Збройні сили РФ завдали ракетного удару по Криворізькому району, внаслідок чого без електроенергії залишилися кілька населених пунктів та один із районів Кривого Рогу.