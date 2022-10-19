Восстановили за час: в Киеве во время атаки РФ частично пропало электричество

Причиной аварийного отключения стала авария на силовом трансформаторе. Свет вернулся в дома около 40 тысяч столичных семей.

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На Левом берегу Киева специалисты ДТЭК уже возобновили электроснабжение, которое временно пропало во время воздушной тревоги и атаки российских войск по столице в среду, 19 октября. Об этом пишет пресс-служба компании в своем Facebook.

"Мы оперативно возобновили электроснабжение Левого берега столицы. Свет вернули в дом около 40 000 тысяч семей в Киеве", — говорится в заявлении.

По данным компании, энергетикам понадобился 1 час, чтобы ликвидировать нарушения в электросетях, из-за которых произошло аварийное отключение. Причиной аварии стала авария на одном из объектов силового трансформатора.

Вместе с тем в ДТЭК призвали киевлян поддержать энергосистему — включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление с 06:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

"Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров. Теперь это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы каждый дома имел свет", — сообщили в ДТЭК.

Напомним, сегодня во время воздушной тревоги в Киевской области украинские силы противовоздушной обороны сбили пять из пяти пролетавших в регионе российских ракет. В столице на фоне работы ПВО были слышны взрывы.

Также мы писали, что Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Криворожскому району, в результате чего без электроэнергии остались несколько населенных пунктов и один из районов Кривого Рога.