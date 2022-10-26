В Україні вводять "зручні" графіки відключення електрики: які регіони будуть першими

"Укренерго" готується до найгіршого сценарію проходження опалювального сезону. Вимикати світло доведеться через дефіцит потужностей в енергосистемі, частина областей отримали квоти на обмеження споживання електроенергії.

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Національна енергетична компанія "Укренерго" розробляє зручні графіки відключення електроенергії разом із місцевими органами влади й обленерго. Про це компанія повідомила у Facebook.

Графіки вимкнення світла вводять вимушено через дефіцит потужностей в українській енергосистемі. Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький визнав, що в деяких регіонах вони розподіляються нерівномірно.

"Тому одні споживачі мають доступ до електроенергії постійно, а дехто страждає від частих відключень", — констатував він.

Кудрицький розповів про роботу регулятора за допомогою обленерго скласти графіки так, щоб відключення стали рівномірнішими і справедливіше розподілялися між споживачами.

В "Укренерго" зазначили, що після останньої ракетної атаки ЗС РФ на енергетичну інфраструктуру України енергоживлення відновили у більшості регіонів. Але ж окремі населені пункти залишаються без надійного енергопостачання.

"Енергосистема зараз як поранений організм, який потребує часу на відновлення. Ми продовжуємо ремонти та закликаємо українців економити енергоресурси. Навіть кілька відсотків економії дуже сильно допомагають збалансувати енергосистему", — наголосив Кудрицький.

"Укренерго" готується до всіх можливих сценаріїв проходження опалювального сезону й у нинішніх умовах потрібно бути готовим до гіршого, наголосив директор.

Відключення світла в Україні — яким регіонам уже дали обсяги

Операторам розподільчих мереж у Північному, Центральному, Південно-Західному, Західному, Дніпровському та Південному регіонах України вже надали обсяг, на який варто обмежити споживання електроенергії.

Обмеження дозволять енергетикам якнайшвидше відновити пошкоджені енергооб'єкти та забезпечити енергоживленням усіх споживачів, упевнений регулятор.

"Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити постійне балансування енергосистеми й уникнути повторних аварій після того, як електромережі було пошкоджено ракетними обстрілами росіян", — зазначили в "Укренерго".

Частину будинків у Києві почнуть відключати від світла. Віялових відключень можуть уникнути будинки, які розташовані поряд з об'єктами критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що нещодавно експерти оцінили ймовірність масштабного блекауту в Україні. Ситуація залежить безпосередньо від ракетних ударів росіян по об'єктах критичної інфраструктури.

В Україні через похолодання побільшало споживання електрики — з початку жовтня збільшення склало від 10 до 12%.

"Нафтогаз" уже назвав майбутню зиму справжнім випробуванням для українців. Військам РФ вдалося зруйнувати майже 40% енергооб'єктів в Україні.