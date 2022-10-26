В Украине вводят "удобные" графики отключения электричества: какие регионы будут первые

"Укрэнерго" готовится к худшему сценарию прохождения отопительного сезона. Отключать свет придется из-за дефицита мощностей в энергосистеме, часть областей получили квоты на ограничение потребления электроэнергии.

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Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" разрабатывает удобные графики отключения электроэнергии вместе с местными органами власти и облэнерго. Об этом компания сообщила в Facebook.

Графики отключения света вводят вынужденно из-за дефицита мощностей в украинской энергосистеме. Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал, что в некоторых регионах они распределяются неравномерно.

"Поэтому одни потребители имеют доступ к электроэнергии постоянно, а некоторые страдают от частых отключений", – констатировал он.

Кудрицкий рассказал о работе регулятора по помощи облэнерго составить графики так, чтобы отключения стали более равномерными и справедливо распределялись между потребителями.

В "Укрэнерго" отметили, что после последней ракетной атаки ВС РФ на энергетическую инфраструктуру Украины энергопитание возобновили в большинстве регионов. Но отдельные населенные пункты остаются без надежного энергоснабжения.

"Энергосистема сейчас как раненый организм, требующий времени на восстановление. Мы продолжаем ремонты и призываем украинцев экономить энергоресурсы. Даже несколько процентов экономии очень сильно помогают сбалансировать энергосистему", — подчеркнул Кудрицкий.

"Укрэнерго" готовится ко всем возможным сценариям прохождения отопительного сезона и в нынешних условиях нужно быть готовым к худшему, заключил директор.

Отключение света в Украине — каким регионам уже дали объемы

Операторам распределительных сетей в Северном, Центральном, Юго-Западном, Западном, Днепровском и Южном регионах Украины уже предоставили объем, на который следует ограничить потребление электроэнергии.

Ограничения позволят энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты и обеспечить энергопитанием всех потребителей, уверен регулятор.

"Ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами россиян", — отметили в "Укрэнерго".

Часть домов в Киеве начнут отключать от света. Веерных отключений могут избежать дома, которые расположены рядом с объектами критической инфраструктуры.

Напомним, что недавно эксперты оценили вероятность масштабного блэкаута в Украине. Ситуация зависит напрямую от ракетных ударов россиян по объектам критической инфраструктуры.

В Украине из-за похолодания увеличилось потребление электричества — с начала октября увеличение составило от 10 до 12%.

"Нафтогаз" уже назвал предстоящую зиму настоящим испытанием для украинцев. Войскам РФ удалось разрушить почти 40% энергообъектов в Украине.