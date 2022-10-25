Украина без света: в "Нафтогазе" предупредили о самой худшей зиме в истории

Россия разрушила в Украине около 40% энергообъектов, также у нас практически не осталось работающих нефтеперерабатывающих заводов.

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Грядущая зима станет настоящим испытанием для украинцев из-за возможных постоянных перебоев с электричеством и отоплением. Об этом глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил в интервью Handelsblatt.

Он отметил, что российские войска в ходе ракетных атак разрушили около 40% украинских энергообъектов. Кроме того, в нашей стране практически не осталось работающих нефтеперерабатывающих заводов.

По словам Юрия Витренко, предстоящая зима будет "худшей в нашей истории".

"В газовом секторе "Нафтогазу" удалось сохранить почти довоенный уровень. Но производство продолжает подвергаться ударам. Многочисленные сотрудники уже погибли — не только потому, что воевали на фронте, но и на своих рабочих местах", — рассказал глава "Нафтогаза".

К слову, 20 октября в украинской столице начали отопительный сезон. В связи с этим мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города не пользоваться электрическими обогревателями и кондиционерами, чтобы не перегружать энергосистему.

Напомним, Россия продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры. В субботу, 22 октября, ВС РФ нанесли удары по Ровенской, Волынской, Хмельницкой областям, после чего жители регионов начали сообщать о перебоях со светом и водой.

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, грозит ли украинцам ситуация с долгосрочным отключением света из-за попыток России разрушить энергетическую сферу Украины.