Україна без світла: у "Нафтогазі" попередили про найгіршу зиму в історії

Росія зруйнувала в Україні близько 40% енергооб'єктів, також у нас практично не залишилося нафтопереробних заводів, що працюють.

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Ця зима стане справжнім випробуванням для українців через можливі постійні перебої з електрикою та опаленням. Про це глава Нафтогазу Юрій Вітренко заявив в інтерв'ю Handelsblatt.

Він зазначив, що російські війська під час ракетних атак зруйнували близько 40% українських енергооб'єктів. Крім того, у нашій країні практично не залишилося нафтопереробних заводів у дії.

За словами Юрія Вітренко, зима буде "найгіршою в нашій історії".

"У газовому секторі "Нафтогазу" вдалося зберегти майже довоєнний рівень. Але виробництво продовжує зазнавати ударів. Численні співробітники вже загинули — не лише тому, що воювали на фронті, а й на своїх робочих місцях", — розповів голова "Нафтогазу".

До речі, 20 жовтня в українській столиці розпочали опалювальний сезон. У зв'язку з цим мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців міста не користуватися електричними обігрівачами та кондиціонерами, щоб не перевантажувати енергосистему.

Нагадаємо, Росія продовжує атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури. У суботу, 22 жовтня, ЗС РФ завдали ударів по Рівненській, Волинській, Хмельницькій областях, після чого жителі регіонів почали повідомляти про перебої зі світлом та водою.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, чи загрожує українцям ситуація з довгостроковим відключенням світла через спроби Росії зруйнувати енергетичну сферу України.