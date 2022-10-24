В связи с похолоданием: с октября в Украине увечилилось энергопотребление на 10-12%

По словам нардепа Андрея Геруса, увеличение потребления связано с сокращением светового дня. Также украинцы используют электричество для отопления своих домов.

Related video

В Украине увеличилось энергопотребление с начала октября на 10-12%. Как сообщил в эфире национального телемарафона председатель комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус, это связано с похолоданием и сокращением светового дня.

Нардеп с пониманием относится к тому, что украинцы используют электричество для отопления своих жилищ, тем не менее сокращение потребления помогло бы быстрее отремонтировать поврежденные объекты.

"Последние три недели потребление электроэнергии увеличилось на 10-12%, в том числе из-за использования электроэнергии для отопления домов. Если бы мы могли сократить использование электроэнергии – большинство проблем для ремонтников сетей мы бы сняли. Это дало бы время работникам НЭК "Укрэнерго" восстановить соответствующие объекты", — сказал Андрей Герус.

Герус отметил, что украинские граждане добровольно сокращают энергопотребление и это безусловно влияет на общую ситуацию, однако этого недостаточно. Поэтому в "Укрэнерго" вынуждены временно ограничивать потребление электричества в регионах, чтобы стабилизировать работу энергосистемы страны.

Кроме того, добровольное снижение потребления электричества украинскими гражданами способствует тому, что "Укрэнерго" реже прибегает к временным отключениям на фоне российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

"Российские оккупанты бьют именно по гражданской инфраструктуре. В Ковеле и Луцке били по подстанциям. Где Ковель и Луцк и где фронт? То есть это террор и Россия действует как террорист", — подчеркнул Герус.

Напомним, Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинцам пока не грозит долгосрочные отключения электричества. По его словам, в Украине полностью контролируют работу энергосистем, поэтому сейчас длительные отключения маловероятны.

24 октября в Киеве и центральных областях Украины продолжились веерные отключения электричества. В "Укрэнерго" сообщили, что отключения дадут возможность энергетикам отремонтировать поврежденное оборудование, которое пострадало в результате российских атак.