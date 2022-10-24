Режим экономии: в Киеве и семи областях сегодня снова будут отключать свет

Наибольший объем ограничения вводят в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

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Чтобы снизить нагрузку на электросети в понедельник, 24 октября, в Украине продолжаться веерные отключения электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Ограничить потребление электроэнергии планируют украинцам в Харьковской, Полтавской, Сумской областях. Наибольший объем ограничения вводят в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

"Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" попросили украинцев зарядить смартфоны сообщить об отключении света тем, кто не пользуется социальными сетями.

Тем временем пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети" сообщила, что в Киеве еще в 09:24 начались стабилизационные отключения. По информации энергетиков, без электричества некоторые киевляне пробудут не более четырех часов. Соответствующий график отключений уже опубликован на сайте компании, и абоненты могут приблизительно видеть, когда их район будет без света.

Где смотреть график отключений света?

Подобные расписания, как правило, публикуются на сайтах облэнерго по каждому региону. Поэтому ознакомиться с графиком можно:

Напомним, Россия продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры. В субботу, 22 октября, ВС РФ нанесли удары по Ровенской, Волынской, Хмельницкой областям, после чего жители регионов начали сообщать о перебоях со светом и водой.

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, грозит ли украинцам ситуация с долгосрочным отключением света из-за попыток России разрушить энергетическую сферу Украины.