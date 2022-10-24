Режим экономии: в Киеве и семи областях сегодня снова будут отключать свет
Наибольший объем ограничения вводят в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.
Чтобы снизить нагрузку на электросети в понедельник, 24 октября, в Украине продолжаться веерные отключения электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".
Ограничить потребление электроэнергии планируют украинцам в Харьковской, Полтавской, Сумской областях. Наибольший объем ограничения вводят в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.
"Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования", — говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" попросили украинцев зарядить смартфоны сообщить об отключении света тем, кто не пользуется социальными сетями.
Тем временем пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети" сообщила, что в Киеве еще в 09:24 начались стабилизационные отключения. По информации энергетиков, без электричества некоторые киевляне пробудут не более четырех часов. Соответствующий график отключений уже опубликован на сайте компании, и абоненты могут приблизительно видеть, когда их район будет без света.
Где смотреть график отключений света?
Подобные расписания, как правило, публикуются на сайтах облэнерго по каждому региону. Поэтому ознакомиться с графиком можно:
- Киев — https://www.dtek-kem.com.ua/ru
- Харьков – https://www.oblenergo.kharkov.ua/
- Одесса — https://www.dtek-oem.com.ua/ru
- Львов — https://loe.lviv.ua/
- Херсон — https://ksoe.com.ua/
- Винница — https://voe.com.ua/
- Днепр — https://www.dtek-dnem.com.ua/ru
- Запорожье – https://www.zoe.com.ua/
- Чернигов — https://chernihivoblenergo.com.ua/
- Ужгород — https://zakarpat.energy/
- Полтава — https://www.poe.pl.ua/
- Хмельницкий – https://hoe.com.ua/
- Луцк — https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
- Тернополь – https://www.toe.com.ua/
- Кропивницкий — https://kiroe.com.ua/
- Житомир – https://www.ztoe.com.ua/
- Сумы – https://www.soe.com.ua/
- Черкассы – http://www.cherkasyoblenergo.com/
- Николаев – https://www.energy.mk.ua/
- Черновцы — http://oblenergo.cv.ua/
- Ровно — https://www.roe.vsei.ua/
- Ивано-Франковск — https://www.oe.if.ua/ru
Напомним, Россия продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры. В субботу, 22 октября, ВС РФ нанесли удары по Ровенской, Волынской, Хмельницкой областям, после чего жители регионов начали сообщать о перебоях со светом и водой.
Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, грозит ли украинцам ситуация с долгосрочным отключением света из-за попыток России разрушить энергетическую сферу Украины.