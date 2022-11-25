Технологія майбутнього. Чому малі модульні реактори не врятують від енергетичного терору

Коли і за яких умов в Україні запрацюють малі модульні реактори, про які багато говорять у владі, і що необхідно для їх впровадження?

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В Україні в розпал російського енергетичного тероризму активно обговорюють створення якоїсь альтернативної енергетичної системи на базі малих модульних реакторів, про що Фокус розповідає у своєму огляді "Атом під прицілом. Навіщо Росія б'є ракетами по атомних станціях України".

Зокрема, цією ідеєю захопився президент Володимир Зеленський. "У нас є два пріоритети: є паралельна мережа, яку ми розробили. І є пріоритет №1 — це відновлення того, що в нас є", — заявив глава держави під час пресконференції з представниками ЗМІ у середу 16 листопада. Він також повідомив, що Україна вже домовилася зі США про будівництво малих модульних реакторів, які можна розмістити у важкодоступних місцях.

Концепція виглядає надихаюче. Однак невразливі для ворожих ракет підземні малі модульні реактори не стануть для українців панацеєю від тривалих відключень світла внаслідок російського енергетичного тероризму ані взимку 2022 року, ані в найближчі три роки. Позбавити терору на теперішньому етапі може лише надійна, сучасна ППО, а в перспективі — перемога України та капітуляція РФ.

"Поки що це [малі модульні реактори] сирий "паперовий" продукт. Нам фактично пропонується включитися в процес дослідження, розробки та співробітництва для виходу на виробництво. І відкритим залишається питання, чи буде частина цього виробництва в Україні, чи ми будемо лише майданчиком для облаштування цих установок”, — пояснив у коментарі Фокусу Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій.

Зі свого боку, Ольга Кошарна, експертка з ядерної енергетики, вважає, що для реалізації такої ініціативи потрібна затверджена урядом програма розвитку галузі, яка має вписуватися в енергетичну стратегію України.

Розробку довгострокової програми розвитку атомної енергетики України в межах реалізації "Енергетичної стратегії України на період до 2035 року" передбачав указ президента України №406/2020. Однак, цього не зробили. А тепер, як зазначає Кошарна, через війну з Росією необхідна вже інша стратегія.

Також співрозмовниця Фокусу додає, що у світі малі модульні реактори ще не запущені в експлуатацію, а за українським законодавством можна використовувати лише референтні технології. Тобто, в межах наявної нормативної бази Україна не зможе стати першопрохідником запровадження нової технології, а має очікувати, коли це зроблять інші країни.

Водночас опитані Фокусом експерти сходяться на думці, що малі модульні реактори — перспективна технологія для України. "Україні варто створити спільне підприємство та максимально локалізувати виробництво малих модульних реакторів, щоб зробити хаб для їх продажу в Індію, Китай, країни Близького сходу тощо. Для розвитку варто розглядати різні варіанти подібних проєктів та обирати найкращі", — коментує Ольга Кошарна. Однак, мабуть, йдеться про перспективу на десятиліття.

Співрозмовниця Фокусу нагадує: для розвитку цього напряму "Енергоатом", а також Державний центр ядерної та радіаційної безпеки ще в 2019 році підписали меморандум із Holtec International про створення консорціуму з вивчення і впровадження в Україні технології малих модульних реакторів SMR-160. Згодом з'явилася ініціатива добудови четвертого енергоблоку Хмельницької АЕС та ще чотирьох енергоблоків інших атомних електростанцій України, а НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse підписали меморандум про співпрацю. Однак тепер влада знову згадала про малі модульні реактори.

У своєму огляді "Атом під прицілом. Навіщо Росія б'є ракетами по атомних станціях України" Фокус писав про загрозу російського ракетного тероризму українській ядерній енергетиці.

Фокус продовжує стежити за ситуацією в українській енергетиці та відключеннями світла по країні після ракетного обстрілу 23 листопада. Також Фокус писав, що внаслідок ракетної атаки 23 листопада від енергомережі відключили всі робочі атомні електростанції України.