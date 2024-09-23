"Не потрібно бити по ядерних реакторах": як РФ готує масовий блекаут в Україні, — експерт

Стан енергосистеми України залишається хитким, а ЗС РФ все ще мають можливості для нових ударів, вважає керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

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В Україні існує серйозна загроза нового масового блекауту через удари Збройних сил Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі, зокрема по підстанціях і балансувальній генерації. Про це розповів керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі "Говорить Великий Львів".

Як зазначає експерт, у 2022–2023 роках ЗС РФ завдавали масованих ударів по розподільчих мережах і підстанціях, що оточують українські атомні електростанції. Так росіянам вдавалося завдавати критичних пошкоджень енергосистемі, не завдаючи ударів безпосередньо по ядерних реакторах.

Експерт попередив про загрозу масового блекауту

"Не потрібно бити по ядерних реакторах, б'єш по підстанціях, відповідно — атомній електростанції нікуди дівати свою вироблену генерацію, і автоматика спрацьовує, вона вимикається, спрацьовують системи захисту", — розповів Павло Лакійчук.

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Крім того, навесні 2023 року росіяни почали бити по балансувальній генерації України. Йдеться про теплоелектростанції (ТЕС) і гідроелектростанції (ГЕС). На думку експерта, це новий етап плану РФ із занурення України в новий масовий блекаут. Дефіцит потужностей балансувальної генерації означає, що в разі інтенсивного обстрілу або серйозної аварії, енергосистема не зможе оперативно відновити стабільну роботу.

Павло Лакійчук також заявив, що Україна суттєво зміцнила свою протиповітряну оборону, але стан енергетичної системи залишається хитким. Водночас ЗС РФ все ще мають ресурси для нових ударів.

"Тому говорити про те, що нового блекауту не станеться, це занадто оптимістично", — зазначив експерт.

Нагадаємо, у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні йдеться, що взимку світла може не бути від 4 до 18 годин на добу.

Зі свого боку голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров закликав готуватися до того, що взимку в Україні світла може не бути взагалі.