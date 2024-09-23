"Не нужно бить по ядерным реакторам": как РФ готовит массовый блэкаут в Украине, — эксперт

Состояние энергосистемы Украины остается шатким, а ВС РФ все еще имеют возможности для новых ударов, считает руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

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В Украине существует серьезная угроза нового массового блэкаута из-за ударов Вооруженных сил Российской Федерации по энергетической инфраструктуре, в частности по подстанциям и балансирующей генерации. Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире "Говорит Великий Львов".

Как отмечает эксперт, в 2022-2023 годах ВС РФ наносили массированные удары по распределительным сетям и подстанциям, окружающим украинские атомные электростанции. Таким образом россиянам удавалось наносить критические повреждения энергосистеме, не нанося ударов непосредственно по ядерным реакторам.

Эксперт предупредил об угрозе массового блэкаута

"Не нужно бить по ядерным реакторам, бьешь по подстанциям, соответственно – атомной электростанции некуда девать свою производимую генерацию, и автоматика срабатывает, она выключается, срабатывают системы защиты", – рассказал Павел Лакийчук.

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Кроме того, весной 2023 года россияне начали бить по балансирующей генерации Украины. Речь идет о теплоэлектростанциях (ТЭС) и гидроэлектростанциях (ГЭС). По мнению эксперта, это новый этап плана РФ по погружению Украины в новый массовый блэкаут. Дефицит мощностей балансирующей генерации означает, что в случае интенсивного обстрела или серьезной аварии, энергосистема не сможет оперативно возобновить стабильную работу.

Павел Лакийчук также заявил, что Украина существенно укрепила свою противовоздушную оборону, но состояние энергетической системы остается шатким. При этом ВС РФ все еще имеет ресурсы для новых ударов.

"Поэтому говорить о том, что нового блэкаута не произойдет, это слишком оптимистично", — отметил эксперт.

Напомним, в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине говорится, что зимой света может не быть от 4 до 18 часов в сутки.

В свою очередь председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров призвал готовиться к тому, что зимой в Украине света может не быть вообще.