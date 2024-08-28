В державній компанії "Енергоатом" повідомили про план побудови нової атомної електростанції. Що означає побудувати АЕС під час війни і чи реалістичні плани з "відродження" покинутого містечка Орбіта на Черкащині.

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АТ "НАЕК "Енергоатом" готується до реалізації проєкту з будівництва Чигиринської АЕС. Про це повідомила пресслужба енергокомпанії.

Як заявили в НАЕК "Енергоатом", у межах стратегії України на період до 2050 року, що передбачає збільшення потужності вітчизняної атомної генерації, команда АТ НАЕК активно працює над пошуком нових майданчиків для будівництва. Найбільш перспективним з них є Чигиринський, поблизу містечка Орбіта на Черкащині. Там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000. Тобто максимальна потужність станції становитиме приблизно 4,4 ГВт. Фокус запитав у експертів щодо реалістичності таких планів.

Що таке технологія AP1000 і у якому стані Чигиринська АЕС зараз

Як Фокус пояснював раніше, AP1000 — це проєкт атомної електростанції, розроблений та впроваджений американською Westinghouse Electric Company. Станція являє собою водно-водяний ядерний реактор із покращеним використанням пасивних засобів безпеки та з багатьма нововведеннями, спрямованими на зниження капітальних витрат.

Керівник Енергоатому Петро Котін: "Реалізація цього проекту є важливою інвестицією у повоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки України" Фото: УНІАН

Особливою рисою АР1000 є будування дуже компактних та ефективних енергоблоків, що дає можливість їхнього маневрування, тобто здатність змінювати потужність.

Як пояснили в Енергоатомі, вже зроблено перший крок в реалізації цього проєкту на Чигиринській АЕС. Так, під час засідання позачергової 51-ї сесії депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення щодо:

надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування АТ "НАЕК "Енергоатом";

передавання земельних ділянок загальною площею 38,1493 га в постійне користування АТ "НАЕК "Енергоатом".

Будівництво блоків на Чигиринській АЕС відбуватиметься з "нуля", адже від радянських часів будівельні роботи там припинилися

"Енергоатом" має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша. Успішна реалізація цих планів, безумовно, є вагомою інвестицією у повоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки держави. Впровадження інноваційних ядерних технологій зробить Україну лідером у сфері атомної енергетики з унікальним досвідом та власними технологічними рішеннями", — наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін.

За словами директора із досліджень аналітичного центру DiXi Group Романа Ніцовича, будівництво блоків на Чигиринській АЕС відбуватиметься з "нуля", адже від радянських часів будівельні роботи там припинилися.

"Там нічого немає. Це майданчик, який колись планували робити — просто розчистили територію і мали здійснювати капітальне будівництво. Там немає навіть фундаментів. Щодо Орбіти, то там звели декілька будівель, але відтоді, вони стоять, як пам'ятник радянські гігантоманії. Така собі техногенна пам'ятка", — сказав у коментарі Фокусу Роман Ніцович.

Зараз потужність усіх АЕС в складі НАЕК "Енергоатом" перевищує 13,87 ГВт, але найбільша станція ЗАЕС не дає електроенергію в систему Фото: Інфографіка Анна Кудрик

Скільки коштує будівництво одного блоку АЕС

Фокус запитав у експертів про наявний стан Чигиринської АЕС і скільки часу теоретично потребує таке масштабне будівництво.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зі скептицизмом оцінив плани "Енергоатому".

"На жаль, не реалістичні в умовах війни та відсутності грошей. Один блок — до 10 млрд доларів. Час — 10-15 років. Законсервований — не проблема. Радянський Союз зробив головне — вибрав місце, провели необхідні розрахунки, це важливі фактори для роботи електростанції. Тому питання будівництва не погане, але малореальне", — висловив думку експерт у коментарі Фокусу.

За його словами, таке будівництво поки важко назвати проєктом, адже поки йдеться про плани.

Одним з факторів, який може спонукати до суттєвого перегляду таких планів є фінансування, вважає директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович.

Постає питання передбачуваності регулювання і роботи українського ринку. Адже саме ліквідність ринку буде запорукою успішності інвестиційних проєктів, не залежно від технологій

"Зараз в умовах, коли компанія несе більшу частину навантаження із покладених спеціальних обов'язків, досить складно уявити, як "Енергоатом" може залучати кошти, використовувати власні кошти під такі проєкти з довгим інвестиційним циклом", — зазначив експерт.

Також, на думку фахівців, постає питання передбачуваності регулювання і роботи українського ринку. Адже саме ліквідність ринку буде запорукою успішності інвестиційних проєктів, не залежно від технологій. Особливо якщо йдеться про приватні компанії й проєкт, який спрямований безпосередньо на виробництво електроенергії та реалізацію всього обсягу.

"Поки ми не бачимо суттєвого інтересу приватних інвесторів до газової генерації, яка має коротший цикл утворення, будівництва та запуску в експлуатацію й окупність. Що ж вже говорити про проєкти будівництва АЕС з набагато довшими термінами будівництва, що також потребує ліцензування і має багато інших особливостей в частині безпеки, і більш тривалим терміном окупності таких інвестицій. Суто з економічного боку, виникає питання: чи дійсно цей проєкт буде успішним. І чи буде Енергоатом його реалізовувати?" — зазначив Ніцович.

Раніше Енергоатом заявив про плани щодо будівництва нових блоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС Фото: УНІАН

Додамо, що розглядаються різні майданчики для побудови енергоблоків на основі технології AP1000. Фокус вже повідомляв про плани щодо будівництва на Хмельницькій АЕС. Нагадаємо, там оголошувалися плани про будівництво двох нових блоків.

"Вочевидь, домовленості передбачають набагато ширшу програму, для чого необхідно розглядати різні майданчики… А щодо часу реалізації, то це не менше 5 років, за найсприятливіших умов — регулювань, дозволів, стану економіки тощо. В Україні є, окрім економічної сторони проєкту, екологічних міркувань, низка різних безпекових ризиків, що мають братися до уваги", — каже Роман Ніцович.

Він нагадав, що одним з пріоритетів уряду України є розвиток розподіленої генерації, яка є розосередженою, має меншу потужність, а отже, саме такі блоки мають стати пріоритетом в енергосистемі України.

Розглядаються різні майданчики для побудови енергоблоків на основі технології AP1000, зокрема і на Хмельницькій АЕС Фото: УНІАН

За словами експертів, якщо ризики, пов'язані із війною, будуть зберігатися, будівництво проєкту Чигиринської АЕС затягнеться на багато років.

"Є приклади, коли 10 і понад 10 років реалізовувалися подібні проєкти в західних країнах через низку викликів. Там, звичайно, вони іншого характеру: і екологічні, і технологічні, але в українських умовах ми розуміємо, що є ще додатковий безпековий виклик", — додав Ніцович.

Щодо планів Енергоатому вже висловилися і у Верховній Раді. Народний депутат Ярослав Железняк вважає проєкт із будівництва Чигиринської АЕС "способом зі списання коштів".

"Ви, напевно, вже бачили, що ці наші супер Маріо від "Енергоатому" придумали нову ідею, куди ж списати гроші. Цього разу хочуть Чигиринську АЕС будувати. Для тих, хто пропустив, чому так хочуть хоч щось почати будувати — треба кудись гроші "інвестувати", інакше після підняття тарифів доведеться заплатити їх у вигляді дивідендів… Але щось підказує, що насправді ніхто там будувати не планує поки АЕС і будуть списувати гроші на "підготовчі роботи" і все таке)", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, Фокус вже повідомляв, що станом на початок лютого 2024 року, три АЕС на підконтрольній Україні території: Хмельницька, Південноукраїнська та Рівненська виробляють понад 55% потреби країни в електроенергії.

Раніше аналітик енергосистеми Володимир Омельченко пояснював Фокусу, як протриматися до зими, та наводив перелік з 10 ліній оборони української енергетики.