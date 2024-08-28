В государственной компании "Энергоатом" сообщили о плане возведения новой атомной электростанции. Что значит построить АЭС во время войны и реалистичны ли планы по "возрождению" заброшенного городка Орбита в Черкасской области.

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АО "НАЭК "Энергоатом" готовится к реализации проекта по строительству Чигиринской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании.

Как заявили в НАЭК "Энергоатом", в рамках стратегии Украины на период до 2050 года, предусматривающей увеличение мощности отечественной атомной генерации, команда АО НАЭК активно работает над поиском новых площадок для строительства. Наиболее перспективной из них является Чигиринская, вблизи городка Орбита в Черкасской области. Там планируется возведение четырех новых энергоблоков по технологии AP1000. То есть максимальная мощность станции составит примерно 4,4 ГВт. Фокус спросил у экспертов о реалистичности таких планов.

Что такое технология AP1000 и в каком состоянии Чигиринская АЭС сейчас

Как Фокус объяснял ранее, AP1000 — это проект атомной электростанции, разработанный и внедренный американской Westinghouse Electric Company. Станция представляет собой водно-водяной ядерный реактор с улучшенным использованием пассивных средств безопасности и со многими нововведениями, направленными на снижение капитальных затрат.

Руководитель Энергоатома Петр Котин: "Реализация этого проекта является важной инвестицией в послевоенное восстановление и поддержку энергетической безопасности Украины" Фото: УНИАН

Особенностью АР1000 является строительство очень компактных и эффективных энергоблоков, что дает возможность их маневрирования, то есть способность изменять мощность.

Как пояснили в "Энергоатоме", уже сделан первый шаг в реализации этого проекта на Чигиринской АЭС. Так, во время заседания внеочередной 51-й сессии депутаты Чигиринского городского совета приняли решение о:

предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков в постоянное пользование АО "НАЭК "Энергоатом";

передаче земельных участков общей площадью 38,1493 га в постоянное пользование АО "НАЭК "Энергоатом".

Строительство блоков на Чигиринской АЭС будет происходить с "нуля", ведь с советских времен строительные работы там прекратились

"Энергоатом" намерен возродить Орбиту, сделав ее одним из самых современных городков вроде Нетешина, Южноукраинска или Вараша. Успешная реализация этих планов, безусловно, является весомой инвестицией в послевоенное восстановление и поддержку энергетической безопасности государства. Внедрение инновационных ядерных технологий сделает Украину лидером в сфере атомной энергетики с уникальным опытом и собственными технологическими решениями", — отметил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

По словам директора по исследованиям аналитического центра DiXi Group Романа Ницовича, строительство блоков на Чигиринской АЭС начнут с "нуля", ведь с советских времен работы там прекратились.

"Там ничего нет. Это площадка, которую когда-то планировали делать — просто расчистили территорию и должны были начинать капитальное строительство. Там нет даже фундамента. Что касается Орбиты, то там возвели несколько зданий, но с тех пор, они стоят, как памятник советской гигантомании. Такой себе техногенный памятник", — сказал в комментарии Фокусу Роман Ницович.

Сейчас мощность всех АЭС в составе НАЭК "Энергоатом" превышает 13,87 ГВт, но самая большая станция ЗАЭС не дает электроэнергию в систему Фото: Инфографика Анна Кудрик

Сколько стоит строительство одного блока АЭС

Фокус спросил у экспертов об актуальном состоянии Чигиринской АЭС и сколько времени теоретически потребует такое масштабное строительство.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук со скептицизмом оценил планы "Энергоатома".

"К сожалению, не реалистичны в условиях войны и отсутствия денег. Один блок — до 10 млрд долларов. Время — 10-15 лет. Законсервированный — не проблема. Советский Союз сделал главное — выбрал место, провел необходимые расчеты, это важные факторы для работы электростанции. Поэтому план строительства не плохой, но малореальный", — высказал мнение эксперт в комментарии Фокусу.

По его словам, такое строительство пока трудно назвать проектом, ведь речь идет лишь о планах.

Одним из факторов, который может побудить к существенному пересмотру таких планов является финансирование, считает директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

Возникает вопрос предсказуемости регулирования и работы украинского рынка. Ведь именно ликвидность рынка будет залогом успешности инвестиционных проектов, независимо от технологий

"Сейчас в условиях, когда компания несет большую часть нагрузки из возложенных специальных обязанностей, достаточно сложно представить, как "Энергоатом" может привлекать средства, использовать собственные средства под такие проекты с длинным инвестиционным циклом", — отметил эксперт.

Также, по мнению специалистов, возникает вопрос предсказуемости регулирования и работы украинского рынка. Ведь именно ликвидность рынка будет залогом успешности инвестиционных проектов, независимо от технологий. Особенно если речь идет о частных компаниях и проекте, который направлен непосредственно на производство электроэнергии и реализацию всего объема.

"Пока мы не видим существенного интереса частных инвесторов к газовой генерации, которая имеет более короткий цикл образования, строительства и запуска в эксплуатацию и окупаемости. Что уж говорить о проектах строительства АЭС с гораздо более длинными сроками строительства, что также требует лицензирования и имеет много других особенностей в части безопасности, и более длительным сроком окупаемости таких инвестиций. Чисто с экономической стороны, возникает вопрос: действительно ли этот проект будет успешным. И будет ли "Энергоатом" его реализовывать?" — отметил Ницович.

Ранее Энергоатом заявил о планах по строительству новых блоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС Фото: УНИАН

Добавим, что рассматриваются различные площадки для построения энергоблоков на основе технологии AP1000. Фокус уже сообщал о планах по строительству на Хмельницкой АЭС. Напомним, там объявлялось о строительстве двух новых блоков.

"Очевидно, договоренности предусматривают гораздо более широкую программу, для чего необходимо рассматривать различные площадки… А по времени реализации, то это не менее 5 лет, при самых благоприятных условиях — регулировании, разрешений, состоянии экономики и т.д. В Украине есть, кроме экономической стороны проекта, экологических соображений, ряд различных рисков безопасности, которые должны приниматься во внимание", — говорит Роман Ницович.

Он напомнил, что одним из приоритетов правительства Украины является развитие распределенной генерации, которая является рассредоточенной, имеет меньшую мощность, а следовательно, именно такие блоки должны стать приоритетом в энергосистеме Украины.

Рассматриваются различные площадки для построения энергоблоков на основе технологии AP1000, в том числе и на Хмельницкой АЭС Фото: УНИАН

По словам экспертов, если риски, связанные с войной, будут сохраняться, строительство проекта Чигиринской АЭС затянется на много лет.

"Есть примеры, когда 10 и более лет реализовывались подобные проекты в западных странах из-за ряда вызовов. Там, конечно, они другого характера: экологические, технологические, но в украинских условиях мы понимаем, что есть еще дополнительный вызов безопасности", — добавил Ницович.

О планах Энергоатома уже высказались и в Верховной Раде. Народный депутат Ярослав Железняк считает проект по строительству Чигиринской АЭС "способом по списанию средств".

"Вы, наверное, уже видели, что эти наши супер Марио от "Энергоатома" придумали новую идею, куда же списать деньги. На этот раз хотят Чигиринскую АЭС строить. Для тех, кто пропустил, почему так хотят хоть что-то начать строить — надо куда-то деньги "инвестировать", иначе после поднятия тарифов придется заплатить их в виде дивидендов… Но что-то подсказывает, что на самом деле никто там строить не планирует пока АЭС и будут списывать деньги на "подготовительные работы" и все такое)", — отметил нардеп.

Напомним, Фокус уже сообщал, что по состоянию на начало февраля 2024 года, три АЭС на подконтрольной Украине территории: Хмельницкая, Южноукраинская и Ровенская производят более 55% потребности страны в электроэнергии.

Ранее аналитик энергосистемы Владимир Омельченко объяснял Фокусу, какпродержаться до зимы, и приводил перечень из 10 линий обороны украинской энергетики.