Технология будущего. Почему малые модульные реакторы не спасут от энергетического террора

Когда и при каких условиях в Украине заработают малые модульные реакторы, о которых много говорят во власти, и что необходимо для их внедрения?

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В Украине в разгар российского энергетического терроризма активно обсуждают создание некой альтернативной энергетической системы на базе малых модульных реакторов, о чем Фокус рассказывает в своем обзоре "Атом под прицелом. Зачем Россия бьет ракетами по атомным станциям Украины".

В частности, этой идеей увлекся президент Владимир Зеленский. "У нас есть два приоритета: есть параллельная сеть, которую мы разработали. И есть приоритет №1 – это восстановление того, что у нас есть", — заявил глава державы во время пресс-конференции с представителями СМИ в среду 16 ноября. Он также сообщил, что Украина уже договорилась с США о строительстве малых модульных реакторов, которые можно разместить в труднодоступных местах.

Концепция выглядит вдохновляюще. Однако неуязвимые для вражеских ракет подземные малые модульные реакторы не станут для украинцев панацеей от продолжительных отключений света в результате российского энергетического терроризма ни зимой 2022 года, ни в перспективе ближайших трех лет. Избавить от террора на теперешнем этапе может только надежная, современная ПВО, а в перспективе — победа Украины и капитуляции РФ.

"Пока это [малые модульные реакторы] сырой "бумажный" продукт. Нам фактически предлагается включиться в процесс исследования, разработки и сотрудничества для выхода на производство. И открытым остается вопрос, будет ли часть этого производства в Украине или мы будем выступать только в роли площадки для обустройства этих установок", — объяснил в комментарии Фокусу Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.

В свою очередь Ольга Кошарна, эксперт по ядерной энергетике, считает, что для реализации такой инициативы нужна утвержденная правительством программа развития отрасли, которая должна вписываться в энергетическую стратегию Украины.

Напомним, разработку долгосрочной программы развития атомной энергетики Украины в рамках реализации "Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года" предполагал указ президента Украины №406/2020. Однако этого не сделали. А теперь, как отмечает Кошарна, по причине войны с Россией необходима уже другая стратегия.

Также собеседница Фокуса добавляет, что в мире малые модульные реакторы еще не запущены в эксплуатацию, а по украинскому законодательству, можно использовать только референтные технологии. То есть, в рамках существующей нормативной базы Украина не сможет стать первопроходцем внедрения новой технологии, а должна ожидать когда это сделают другие страны.

Вместе с тем опрошенные Фокусом эксперты сходятся во мнении, что малые модульные реакторы — перспективная технология для Украины. "Украине стоит создать совместное предприятие и максимально локализовывать производство малых модульных реакторов, чтобы сделать хаб для их продажи в Индию, Китай, страны Ближнего востока и др. Для развития стоит рассматривать разные варианты подобных проектов и выбирать лучшие", — комментирует Ольга Кошарна. Однако речь, по всей видимости, идет о перспективе на десятилетия.

Собеседница Фокуса напоминает: для развития этого направления "Энергоатом", а также Государственный центр ядерной и радиационной безопасности еще в 2019 году подписали меморандум с Holtec International о создании консорциума по изучению и внедрению в Украине технологии малых модульных реакторов SMR-160. Позже появилась инициатива достройки четвертого энергоблока Хмельницкой АЭС и еще четырех энергоблоков других атомных электростанций Украины, а НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse подписали меморандум о сотрудничестве. Однако теперь власти снова вспомнили о малых модульных реакторах.

В своем обзоре "Атом под прицелом. Зачем Россия бьет ракетами по атомным станциям Украины" Фокус писал об угрозе российского ракетного терроризма украинской ядерной энергетике.

Фокус продолжает следить за ситуацией в украинской энергетике и отключениями света по стране после ракетного обстрела 23 ноября. Также Фокус писал, что в результате ракетной атаки 23 ноября от энергосети отключилась все действующие атомные электростанции Украины.