Дрони РФ атакували дві підстанції "Укренерго": без світла були близько 100 тисяч людей

Як зазначили у компанії, через ворожу атаку знеструмлювались побутові та промислові споживачі в місті Кривий Ріг та у Дніпровському регіоні. Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після дозволу військових.

Related video

Російські окупанти в ніч на 2 лютого завдали ударів дронами-камікадзе типу Shahed по підстанціях "Укренерго". Про це національна енергетична компанія повідомила у Telegram.

"В ніч на 2 лютого російськими БПЛА були цілеспрямовано атаковані 2 підстанції НЕК "Укренерго", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у компанії розповіли, що внаслідок російських ударів на одній із підстанцій було пошкоджено обладнання. Завдяки встановленому захисту вдалося уникнути пожежі, персонал не постраждав.

Жителям Кривого Рогу відновлюють електропостачання

Як зазначили у компанії, через ворожу атаку знеструмлювались побутові та промислові споживачі в місті Кривий Ріг та окремі промислові споживачі в Дніпровському регіоні. Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після дозволу військових.

"Триває заживлення споживачів по резервним схемам", — наголошують у "Укренерго".

Вдалося визволити заблокованих шахтарів

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що всі 113 шахтарів, котрі були заблоковані в шахтах через атаку російських окупантів, наразі на поверхні.

"Дякую гірничорятувальникам, ДСНС, керівництву та трудовим колективам КЖРК та Арселору", — додав він.

Обстріл Кривого Рогу безпілотниками

Раніше Вілкул заявив, що вночі 2 лютого країна-агресор атакувала Кривий Ріг ударними БПЛА та влучила по критичній інфраструктурі міста.

Також голова Ради оборони міста додав, що внаслідок атаки російських окупантів без електрики залишилося близько 100 тисяч абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, у тому числі — частина лікарень, садків, шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус.

Як наголосив Вілкул, для усунення наслідків було оперативно задіяно всі служби міста і станом на 07:00 вдалося відновити подачу електрики 60 тисячам абонентів, усі лікарні — з електроенергією.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 2 лютого російські окупанти атакували територію України 24-ма ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Сили оборони знищили 11 ворожих БПЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.