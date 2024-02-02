24 Shahed атакували Україну вночі: є влучання, Кривий Ріг частково залишився без світла (фото)

Сили оборони знищили 11 ворожих БПЛА у межах Херсонської, Кіровоградської, Харківської та Дніпропетровської областей. По останній окупанти спрямували свій основний удар, цілили у об’єкти критичної інфраструктури.

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У ніч на 2 лютого російські окупанти атакували територію України 24-ма ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Сили оборони знищили 11 ворожих БПЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ у Telegram.

Як зазначили у ПС, противник атакував українські території дронами з напрямків Приморсько-Ахтарськ – РФ та Чауда — Крим.

"Зокрема удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені", — йдеться у повідомленні.

Обстріли Дніпропетровської області

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вночі 2 лютого країна-агресор атакувала місто ударними БПЛА.

За його словами, на відповідному напрямку сили ПВК "Схід" збили 3 безпілотники, однак ворог влучив по критичній інфраструктурі Кривого Рогу.

Внаслідок атаки російських окупантів без електрики залишилося близько 100 тисяч абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, у тому числі — частина лікарень, садків, шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус.

Як наголосив Вілкул, для усунення наслідків було оперативно задіяно всі служби міста і станом на 07:00 вдалося відновити подачу електрики 60 тисячам абонентів, усі лікарні — з електроенергією.

"Відновив роботу тролейбус та міський трамвай. Швидкісний поки що не працює. На 2-х шахтах було заблоковано 113 шахтарів, організовано рятувальну операцію, на даний момент в одній шахті залишилося 19 шахтарів", — йдеться у повідомленні.

Наразі тривають роботи щодо відновлення подачі електроенергії.

Також голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак розповів, що у Нікопольському районі противник атакував із важкої артилерії Марганець та Мирівську громаду, обійшлося без постраждалих.

Атака ЗС РФ у Херсонській області

Як повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу ворог здійснив 279 обстрілів, випустивши 1606 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

"По місту Херсон ворог спрямував 26 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", — зазначив очільник ОВА.

Прокудін додав, що через російську агресію загинули 2 людини, ще 6 — дістали поранення.

ППО працювала на Кіровоградщині

Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Райкович заявив про роботу протиповітряної оборони у місті Кропивницькому та Кропивницькому районі Кіровоградської області. Попередньо — обійшлося без постраждалих.

Обстріли Харківської області

Як повідомив 2 лютого голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 17 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога, зокрема: Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове та інші.

Крім того, авіаційних ударів російські окупанти завдали поблизу сіл Колодязне, Синьківки, Піщане.

Синєгубов додав, що близько 2:30 в Ізюмському районі зафіксували влучання ворожого БПЛА. Попередньо — без постраждалих.

Також, як зазначив голова військової адміністрації, об 11:00 у місті Вовчанськ внаслідок ворожого артилерійського обстрілу було пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки, господарчі будівлі та гаражі.

Окрім того, о 12:55 внаслідок ударів трьома КАБами у с. Вільхуватка Куп’янського району знищено будівлі та споруди агропідприємства, пошкоджено 9 приватних домоволодінь, лінії електромереж. Синєгубов зазначив, що постраждалих немає.

"Енергетики відновили електропостачання для понад 1 600 споживачів Богодухівського району, які були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів. Залишається знеструмленими 64 населені пункти — 15 600 точок обліку", — повідомив він.

Нагадаємо, раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що Російська Федерація продовжує тероризувати мирне населення Херсонщини, обстрілюючи цивільні об'єкти та скидаючи авіаційні бомби. Особливо від застосування 500-кілограмових КАБів потерпає Бериславський район, а зокрема Берислав, Новоберислав, Зміївка та Милівська громада.