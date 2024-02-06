Запорожская АЭС и другие вопросы: гендиректор МАГАТЭ прибыл в Киев (фото)

Глава МАГАТЭ после совещания с украинскими чиновниками планирует посетить Запорожскую АЭС. Ранее представители этой организации провели инспекцию на Чернобыльской атомной станции.

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6 февраля в Киев прибыл генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси. Прибыв в украинскую столицу, он встретился с представителями трех ведомств, которые занимаются энергетической отраслью. Один из собеседников, с которым Гросси встретился в первую очередь, — это министр энергетики Герман Галущенко. О деталях визита в Украину представитель МАГАТЭ рассказал в заметке в соцсети X (Twitter).

Рафаэль Гросси перечислил, с кем именно ему удалось пообщаться: с министром Галущенко, с главой Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олегом Кориковым и с президентом ГП "НАЭК "Энергоатом" Петром Котиковым.

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Одна из тем разговоров — украинские атомные станции, заявил представитель МАГАТЭ. Также сообщил, что после посещения Киева отправится с инспекцией на временно оккупированные территории — посетит Запорожскую АЭС.

В Telegram-канале "Энергоатома" не упоминают о предстоящем визите Гросси на Запорожскую АЭС. Однако указывают, что уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,60 м: уровень не меняется в течение последних двух недель. На портале Минэнерго пока нет информации о визите представителя МАГАТЭ: пишут, что ситуация в энергетике стабильная, дефицита электроэнергии нет (по состоянию на утро 6 февраля) и возможен даже экспорт в Молдову. На портале инспекции — сообщение о проверке МАГАТЭ, которая состоялась на Чернобыльской АЭС.

Энергетика Украины — детали

Отметим, в марте 2022 года, в течение первых нескольких недель полномасштабного вторжения РФ, враг оккупирует украинскую атомную станцию — Запорожскую АЭС, расположенную возле города Энергодар. Долгое время оккупанты не допускали представителей МАГАТЭ в помещение, но позже согласились на постоянное пребывание нескольких человек от этой институции. После подрыва Каховской ГЭС один из вопросов, кроме заминирования, который особенно беспокоил украинцев и мировое сообщество — обмеление охлаждающего пруда. Следствием такого обмеления мог стать радиоактивный выброс: в связи с этим даже проводили обучение глав военных администраций окружающих регионов Украины.

Зимой 2023-2024 гг. в СМИ рассказали, что Украина планирует построить новые атомные блоки на существующих станциях. Предварительно известно, что их могут возвести на Хмельницкой АЭС.

Между тем россияне продолжают наносить удары по энергетическим объектам Украины, частично повторяя тактику, которую начали воплощать в жизнь осенью 2022 года. В частности, во время ночного обстрела Кривого Рога 2 февраля произошло аварийное отключение и без света остались сотни тысяч жителей города. Незадолго перед этим, 30 января, произошло повреждение еще одного объекта на окраине города — тогда обесточенными оказались 40 тыс. абонентов и ближайшее промышленное предприятие.