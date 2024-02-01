"Будет вторая Фукусима, но не Чернобыль": Дикий о возможном подрыве Запорожской АЭС оккупантами

Россияне и так вызвали экологическую катастрофу взорвав Каховскую ГЭС. Возможный подрыв Запорожской АЭС может состояться только при желании Путина, который услышит опасность для себя, говорит ветеран АТО.

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Запорожскую АЭС не обязательно освобождать с помощью обстрелов и штурмов, хотя она построена таким образом, чтобы выдерживать бомбардировки, но рисковать так, конечно, не стоит. В худшем случае, если россияне взорвут АЭС внутри Украину ждет не Чернобыль, а Фукусима. Об этом в интервью Фокусу сообщил ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий.

По его мнению, у ВСУ есть возможность при контрнаступлении просто обойти опасный объект с разных сторон, а оккупанты вряд ли останутся в окружении на станции и отойдут. Вариант с подрывом станции изнутри возможен только в том случае, если Путин решит, что деоккупация этого региона критически повлияет на его власть в РФ.

"Конечно, благодаря тому, что Запорожская АЭС является одним из примеров современных советских технологий с учетом ошибок при строительстве станции в Чернобыле, то масштабной катастрофы, как в 1986 году, не произойдет, — отмечает Дикий, — Но и "вторая Фукусима" не сулит ничего хорошего, тем более, что оккупанты и так создали экологическую катастрофу в Украине, взорвав Каховскую ГЭС".

Он акцентирует, что даже эксперты Росатома, которые находятся на Запорожской АЭС не могут полноценно ею управлять, ведь за 30 лет украинцы привнесли в техническую модернизацию станции много своих наработок и западных образцов. Поэтому с украинских рабочих станции, несмотря на отказ брать российские паспорта, едва ли не пылинки сдувают, говорит Дикий.

Что касается Каховской ГЭС, то, по словам ветерана АТО, как бы это цинично не звучало, но с военной точки зрения оккупанты правильно ее взорвали. У них не было другого выхода, чтобы предупредить контрнаступление ВСУ и успеть построить так называемую"линию Суровикина". При малейших успехах ВСУ уже деоккупировали бы Херсонщину и Запорожскую область и стояли бы на Перекопе, а в лучшем случае уже были бы в Крыму, отмечает Дикий.

"Несмотря на огромные экологические потери со времен Чернобыля, которые принес подрыв плотины ГЭС, украинская природа стоит на нашей стороне, — говорит эксперт. — Все боялись бури из пыли, но на поверхности воды ковром плавали семена ивы и тополей. Так что сейчас там пророс огромный молодой лес".

Однако, отмечает Дикий, огромные потери понесли животные и сама экологическая составляющая, в том числе Черного моря. Туда вынесло тяжелые металлы, химию, удобрения с полей и мертвую органику. Поэтому пока что рыбачить в Черном море совсем не стоит, отмечает он.

Полный разговор с Евгением Диким вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Напомним, 6 декабря 2023 года сообщалось, что российские оккупанты едва не вызвали выброс ядерного топлива на ЗАЭС. На атомной станции исчезло питание от украинской основной линии 750 кВ, а перед этим была отключена линия 330 кВ. Из-за этого станция была полностью обесточена.