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Подстанция вспыхнула после ударов ВС РФ: в Минэнерго объяснили, будут ли отключения света

Электрическая подстанция, энергетика, электроснабжение, дефицит электроэнергии, блэкаут, отключение после удара РФ, аварийные отключения, плановые отключения
Фото: Getty Images | Энергетики восстанавливают работу подстанций после удара РФ (иллюстративное фото)

Россияне целенаправленно пытались повредить энергетический инфраструктурный объект возле Кривого Рога на Днепропетровщине. Возник пожар, который повлиял на работу местного предприятия.

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В результате ночной атаки дронов-камикадзе ВС РФ в Днепропетровской области вспыхнула электрическая подстанция. Также есть разрушения в Черниговской области. По состоянию на 30 января украинской энергетической системе блэкаут не угрожает. О ситуации с электроснабжением на странице Facebook рассказала пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Пресс-служба Минэнерго отметила, что в энергетической системе нет дефицита мощности. Потребности украинцев удается покрывать за счет собственной генерации и путем закупки электроэнергии за рубежом. Кроме того, в резерв выведены пять тепловых электростанций — их будут включать, если возникнет необходимость.

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В заметке указали, что в результате российского удара повреждена электрическая подстанция, расположенная в Днепропетровской области неподалеку от некоторого промышленного предприятия. Последствия удара — пожар на подстанции, а на предприятии нарушился технологический процесс.

Еще одна атака РФ была направлена на Черниговщину — без электроснабжения осталось около 800 семей в Семеновской общине. Также боевые действия повредили систему распределения в Константиновке в Донецкой области, в результате чего произошло аварийное отключение подстанции и потребителей.

В Украине не будут отключать бытовых потребителей, пояснили в Минэнерго. При этом предостерегают экономно пользоваться электроэнергией в пиковые периоды потребления: 10:00-12:00 и 17:00-19:00 часов.

"Ситуация контролируемая. Графики отключений не применяются", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ночной удар РФ — детали

В ночь с 29 на 30 января россияне атаковали украинцев 35 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами С-300, — рассказали на странице Facebook Воздушные силы ВСУ. Указывается, что БПЛА летели в направлении южных, центральных и северо-восточных областей и целились в "инфраструктуру топливно-энергетического сектора". Областные военные администрации сообщили о повреждениях, разрушениях и жертвах российского удара. Например, в Киевской области ВС РФ атаковали промышленное предприятие — произошло возгорание на территории. На Днепропетровщине под удар попали сооружения на территории Криворожской общины. Силы ПВО сбили один "шахед", а другой попал в инфраструктурный объект.

Представитель Воздушного командования Юрий Игнат объяснил, почему удалось сбить только 15 дронов из 35 запущенных. По его словам, враг изменил тактику — теперь этими устройствами атакуют и прифронтовые территории, поэтому силам ПВО нужно переориентироваться.

Напоминаем, командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о работе сил ПВО на севере: бойцам удалось сбить ракету Х-101, использовав нестандартное оружие. Между тем 30 января представитель украинского командования Андрей Ковалев сообщил, что украинцы сбили российский самолет Су-34, который летал над Луганщиной.