Массированный ночной обстрел: ВС РФ атаковали Украину дронами и ракетами (видео)

Российские оккупанты атаковали Харьковскую, Одесскую, Львовскую и Хмельницкую области. Местные власти сообщили о повреждениях инфраструктуры, а информация о возможных жертвах пока не уточнялась.

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В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Российской Федерации совершили массированный обстрел территории Украины. Взрывы прозвучали в Харьковской, Одесской, Львовской и Хмельницкой областях. Фокус собрал в одном материале всю актуальную информацию.

Одесская область

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил об атаке БПЛА. По его словам, из-за падения обломков сбитого дрона поврежден многоэтажный дом в Одессе. О пострадавших не сообщается.

Информацию о пожаре в многоэтажке также подтвердил мэр Одессы Геннадий Труханов. По его словам, в городе развернут оперативный штаб, куда могут обращаться жители дома по поводу получения помощи за поврежденное жилье.

"Мы воюем с нелюдями, которые стреляют по домам, где живут мирные люди. Поэтому должны, в первую очередь, заботиться о безопасности", — заявил чиновник.

Харьковская область

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город подвергся массированному ракетному обстрелу. По предварительным данным, оккупанты атаковали город двумя видами ракет – С-300 и Х-22.

Городской глава сообщил о минимум восьми "прилетах". Предварительно, пострадали Киевский и Холодногорский районы. В результате атаки была нарушена подача электричества для транспорта. Задействованы троллейбусы на автономном ходу.

Позже Терехов написал об еще четырех "прилетах" по Харькову.

Львовская область

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что ночью в городе было зафиксировано два "прилета".

Позже мэр добавил, что Львовскую область атаковали более десяти беспилотников Shahed. По словам чиновника, в результате обстрела вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры во Львове. Информации о жертвах не поступало.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий также написал, что ночью в Яворовском районе работала противовоздушная оборона.

Хмельницкая область

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщил о движении БПЛА в сторону Староконстантинова. Позже автор канала написал, что в городе "все отработано".

Telegram-каналы сообщали, что в районе Староконстантинова были слышны взрывы.

Напомним, по данным спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната от 21 декабря, с первых дней полномасштабного вторжения ВС РФ запустили по территории Украины не менее 7 400 ракет разного типа.

Ранее, 20 декабря, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что россияне сейчас не используют ракеты "Калибр", поскольку их флот переместили в Новороссийск.