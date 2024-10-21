Более 2 млн долл.: МАГАТЭ финансирует проекты ученых РФ в оккупированном Крыму, — "Радио Свобода"

Севастополь и Донецкая область фигурируют в некоторых документах МАГАТЭ как территория РФ, объяснили расследователи. Кроме того, выяснилось, что Россию невозможно выбросить из руководящих органов агентства, пока Кремль сам об этом не попросит.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и после 2014, и после 2022 года продолжает проекты с РФ и финансирует российские ядерные исследования на территории временно оккупированного Крыма. Официально агентство якобы признает Крым украинским, но это не мешает выделять тысячи и миллионы долларов на работу ученых страны-агрессора. О деталях сотрудничества МАГАТЭ и режима президента Владимира Путина рассказали расследователи портала "Радио Свобода".

Журналисты получили доступ к соглашениям на научные исследования, которые финансируются частично или полностью за счет МАГАТЭ. В документах, статьях и отчетах Севастополь называется российским городом. Кроме того, агентство выделило деньги на проведение тренинга, к которому присоединятся представители оккупированной Донецкой области, подписанные как граждане РФ. Некоторые проекты начались в 2014 году, после начала гибридного вторжения россиян и после аннексии Крыма. Некоторые — продолжились даже после начала полномасштабного вторжения.

После обращения "Радио Свобода" МАГАТЭ прокомментировало ситуацию: признало, что представители агентства "нечаянно" назвало Севастополь российским. Кроме того, выяснилось, что процент граждан страны-агрессора на руководящих должностях агентства не уменьшился: причина — чтобы избавиться от россиян, нужно обращение властей РФ, уточняется в статье.

МАГАТЭ и РФ — детали сотрудничества

В статье перечисляются три проекта российских ученых, которые воплощались с помощью денег и при участии специалистов МАГАТЭ.

Проект 1. Соглашение между МАГАТЭ и РФ IAEA Research Agreement No: 20867/R0, заключенное в 2016 году. Целью было изучение загрязнения воды в Черном море. При этом в документации и статьях, написанных на основе исследования, перечисляются точки забора анализов, и среди них — якобы российский Севастополь. Исполнитель — Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), расположенный в городе Дубны под Москвой.

Проект 2. Контракт между МАГАТЭ и РФ IAEA Research Contract No: 22555, заключенный в 2018 году и завершенный в сентябре 2023 года. Финансирование — 60 тыс. евро. Цель — исследование миграции птиц и распространения птичьего гриппа с применением изотопного анализа. Часть перьев собрали в оккупированном Крыму, подписанном как российский. Исполнитель — Федеральный центр охраны здоровья животных (ФЦОЗЖ) РФ.

Проект 3. 21 октября 2024 года в Москве начал работу "Региональный тренинговый курс физики и брахитерапии" (брахитерапия — вид радиотерапии для лечения рака предстательной железы). МАГАТЭ поддерживает проведение тренинга, стоимость которого составляет 2 млн долл. Среди участников, как выяснили журналисты, двое граждан из оккупированного Донбасса. В документе, полученном расследователями, четко указано, что они прибыли из Российской Федерации.

МАГАТЭ и РФ — тренинг в Москве 21 октября 2024 года Фото: Радио Свобода

"Это непорядок. Я знаю от источников из нашего дипломатического представительства [в Вене], что было официально, но негласно принято решение свернуть все тренинги на территории России, которые оплачиваются из бюджета МАГАТЭ. Спонсирование таких исследований МАГАТЭ — это нехорошая история", — подытожила ситуацию Ольга Кошарная, экс-член Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, эксперт по ядерной энергетике и соучредитель общественной организации "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины".

В то же время в МАГАТЭ объяснили, что исследования на территории Крыма носят "технический характер", а агентство продолжает считать временно оккупированные территории частью Украины. При этом Кошарная напомнила, что на третий год войны россияне продолжают входить в секретариат МАГАТЭ и в Совет руководителей. РФ также финансирует 1,8% бюджета (США — 25%, Китай — 15%, Германия — 6%).

Отметим, 3 марта 2024 года Фокус писал о визите генерального секретаря МАГАТЭ Рафаэля Гросси в РФ. Чиновник имел личную встречу с Владимиром Путиным. Темы общения не детализировались, Гросси лишь заявил, что они были "очень важными".

Напоминаем, в августе 2024 года Гросси отреагировал на события в Курской области, которые приближались к Курской АЭС.