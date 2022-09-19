Як відбуваються фільтраційні заходи в Херсоні, — InformNapalm

Окупанти влаштовують рейди будинками людей у пошуках партизанів і проукраїнських активістів. Вони можуть забрати телефон на перевірку, а за ситуацією на вулиці стежать дронами.

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Російські окупанти посилили фільтраційні заходи в різних районах Херсона. Волонтерам міжнародного розвідувально-спільноти InformNapalm стало відомо, як вони відбуваються та як можна убезпечитися.

Джерела волонтерів повідомили, що російські окупанти намагаються знайти партизанів і проактивних патріотичних громадян, які опираються окупації.

Як відбувається фільтрація в Херсоні?

Окупанти діють за такою схемою — вони заходять на вулицю з різних боків, починаючи обшукувати кожну оселю. У цей момент вони запускають дрон для стеження за ситуацією з повітря. Сам будинок вони перевіряють поверхово, у господарів вимагають телефони. У гаджетах вони перевіряють інформацію та фото в телефоні. Якщо на ньому нічого немає, його скинули до заводських налаштувань, то його віддають на перевірку спецслужбам. Вони мають програмне забезпечення відновлення видалених даних. У InformNapalm припускають, що йдеться про програму UFED Touch2.

Убезпечити себе можна, володіючи двома смартфонами:

один для побутового використання, його можна віддавати на перевірки

другий для підпільної діяльності. Його потрібно ховати від обшуків і найкраще тримати його вимкненим або в режимі польоту

Другий телефон краще тримати без SIM-карти, а використовувати його виключно через Wi-Fi. При цьому потрібно вмикати VPN. Також варто встановити подвійний доступ до смартфону — це дозволить встановити два різні паролі та два різні облікові записи. Вводячи один буде одна інформація, а другий — зовсім інша. Це також допоможе убезпечити себе, якщо виявлять другий телефон.

Нагадаємо, в Одеській ОВА заявили, що окупанти готують провокації в херсонських навчальних закладах, аби звинуватити в подіях українську армію.

17 вересня в день заснування Херсона в місті було чути стрілянину та вибухи. Автоматні черги було чути в різних частинах міста.