Окупанти в Херсоні готують провокації в навчальних закладах, — Братчук

За інформацією спікера Одеської обласної адміністрації, російська сторона має намір звинуватити ЗСУ, намагаючись дискредитувати армію перед місцевим населенням.

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Загарбники в Херсоні готують провокації в навчальних закладах. Про це у своєму Telegram-каналі написав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, посилаючись на Рух Опору "Південь" Української добровольчої армії.

Як стало відомо, росіяни планують звинуватити в провокаціях Збройні сили України.

"У Херсоні, за даними представників Руху Опору "Південь", окупанти готують провокації з подальшим звинуваченням у них ЗСУ", — уточнив Братчук.

За його словами, для проведення провокацій російська сторона насамперед розглядає заклади освіти.

Братчук закликав місцеве населення бути особливо обережним у ці дні.

"Окупанти цинічні, для кривавої картинки готові на жертви серед мирного населення", — додав він.

Учора речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, зі свого боку, повідомила, що стрілянина в Херсоні, яку місцеві жителі чули ввечері 17 вересня, також була провокацією окупантів. Так росіяни намагаються завдати шкоди репутації українських військових.

Гуменюк наголосила, що військовослужбовці ЗС РФ намагаються таким чином донести до мешканців Херсонської області, що Збройні сили України їх нібито не звільняють, а захоплюють.

"Саме тому провокації зі стріляниною посеред Херсона, провокації з вибухами, різного роду події, які вони висвітлюють насамперед на своїх пропагандистських каналах", — уточнила представниця українського командування.

Нагадаємо, ще 9 вересня Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляв, що Росія готує провокації ч школах на окупованих територіях. Експерти попередили, що російські терористи заздалегідь готують для себе інформаційне алібі, щоб завдати удару по школах і звинуватити в цьому ЗСУ.