Росія готує провокації у школах на тимчасово окупованих територіях, — ЦПД

У відомстві попередили, що російські терористи заздалегідь готують для себе інформаційне алібі, щоб завдати удару по школах і звинуватити в цьому ЗСУ.

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України попереджає громадян про підготовку провокацій російських окупантів у школах на тимчасово окупованих територіях. За даними відомства, ворог може завдати удару по школах із метою звинуватити в цьому Збройні сили України.

ЦПД нагадує, що 31 серпня Міноборони РФ відправило ООН й іншим гуманітарним організаціям, а також владі України адреси та дані розташування всіх шкіл, які з 1 вересня починають працювати на тимчасово окупованих територіях.

У заяві росіян йдеться про те, що надання цих даних спричинене побоюванням обстрілів з українського боку та прагненням запобігти загибелі дітей.

"Вимагаємо від Організації Об'єднаних Націй, усієї міжнародної спільноти вжити ефективних заходів для недопущення обстрілів шкіл київським режимом і гарантованого виключення цих об'єктів і прилеглих до них територій від ураження вогневими засобами збройних сил та інших воєнізованих формувань України", — сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим фахівці ЦПД, проаналізувавши інформаційний простір, зафіксували, що з початком навчального року на цих територіях Росія активно готує ґрунт для здійснення кривавих провокацій.

"Зважаючи на вищесказане, існує висока ймовірність того, що буде обрано один або кілька об'єктів із наданого переліку, для скоєння звірств, із подальшим звинуваченням у цьому ЗСУ", — зазначили в ЦПД.

Українське відомство також заявляє, що окупаційній владі байдужа доля українських дітей, оскільки більшість шкіл, які розпочали роботу цього навчального року, не обладнані бомбосховищами.

"Так, терористи заздалегідь готують для себе інформаційне алібі", — підсумували ЦПД.

Нагадаємо, що 7 вересня Збройні сили РФ обстріляли місто Слов'янськ Донецької області. Унаслідок удару постраждали житловий будинок і 4-та школа, розташована по вулиці Торській.

8 вересня українські рятувальники розпочали роботу на пошкоджених об'єктах Слов'янська та витягли тіла трьох загиблих унаслідок обстрілу. Як повідомив мер міста Вадим Лях, з-під завалів витягли тіла двох чоловіків та однієї жінки.