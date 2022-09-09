Россия готовит провокации в школах на временно оккупированных территориях, — ЦПД

В ведомстве предупредили, что российские террористы заранее готовят для себя информационное алиби, чтобы нанести удар по школам и обвинить в этом ВСУ.

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины предупреждает граждан о готовящихся провокациях российских оккупантов в школах на временно оккупированных территориях. По данным ведомства, враг может нанести удар по школам с целью обвинить в этом Вооруженные силы Украины.

ЦПД напоминает, что 31 августа Минобороны РФ направило в ООН и в другие гуманитарные организации, а также властям Украины адреса и данные местоположения всех школ, которые с 1 сентября начинают работать на временно оккупированных территориях.

В заявлении россиян говорится о том, что предоставление этих данных вызвано опасением обстрелов с украинской стороны и стремлением предотвратить гибель детей.

"Требуем от Организации Объединенных Наций, всего международного сообщества принятия эффективных мер для недопущения обстрелов школ киевским режимом и гарантированного исключения данных объектов и прилегающих к ним территорий от поражения огневыми средствами вооруженных сил и других военизированных формирований Украины", — сказано в сообщении Минобороны РФ

В связи с этим специалисты ЦПД, проанализировав информационное пространство, зафиксировали, что с началом учебного года на этих территориях Россия активно готовит почву для осуществления кровавых провокаций.

"Ввиду вышесказанного существует высокая вероятность того, что будет выбран один или несколько объектов из предоставленного перечня, для совершения зверств, с последующим обвинением в этом ВСУ", — отметили в ЦПД.

Украинское ведомство также заявляет, что оккупационной власти безразлична судьба украинских детей, поскольку большинство школ, которые начали работу в этом учебном году, не оборудованы бомбоубежищами.

"Таким образом, террористы заранее готовят для себя информационное алиби", — подытожили в ЦПД.

Напомним, что 7 сентября Вооруженные силы РФ обстреляли город Славянск Донецкой области. В результате удара пострадали жилой дом и 4-я школа, расположенная по улице Торской.

8 сентября украинские спасатели начали работу на поврежденных объектах Славянска и извлекли тела трех погибших в результате обстрела. Как сообщил мэр города Вадим лях, из-под завалов извлекли тела двух мужчин и одной женщины.