Оккупанты в Херсоне готовят провокации в учебных заведениях, – Братчук

По информации спикера Одесской областной администрации, российская сторона намерена обвинить ВСУ, пытаясь дискредитировать армию перед местным населением.

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Захватчики в Херсоне готовят провокации в учебных заведениях. Об этом у себя в Telegram-канале написал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, ссылаясь на Движение Сопротивления "Юг" Украинской добровольческой армии.

Как стало известно, россияне планируют обвинить в провокациях Вооруженные силы Украины.

"В Херсоне, по данным представителей Движения Сопротивления "Юг", оккупанты готовят провокации с последующим обвинением в них ВСУ", – уточнил Братчук.

По его словам, для проведения провокаций российская сторона в первую очередь рассматривает учреждения образования.

Братчук призвал местное население быть особенно осторожным в эти дни.

"Оккупанты циничны, для кровавой картинки готовы на жертвы среди мирного населения", – добавил он.

Вчера спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, в свою очередь, сообщила, что стрельба в Херсоне, которую местные жители слышали вечером 17 сентября, также была провокацией оккупантов. Таким образом россияне пытаются нанести ущерб репутации украинских военных.

Гуменюк подчеркнула, что военнослужащие ВС РФ пытаются донести таким образом до жителей Херсонской области, что Вооруженные силы Украины их якобы не освобождают, а захватывают.

"Именно поэтому провокации со стрельбой посреди Херсона, провокации со взрывами, разного рода события, которые они освещают, в первую очередь, на своих пропагандистских каналах", – уточнила представитель украинского командования.

Напомним, еще 9 сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщал, что Россия готовит провокации в школах на оккупированных территориях. Эксперты предупредили, что российские террористы заранее готовят для себя информационное алиби, чтобы нанести удар по школам и обвинить в этом ВСУ.