Как происходят фильтрационные мероприятия в Херсоне, – InformNapalm

Оккупанты устраивают рейды по домам людей в поисках партизан и проукраинских активистов. Они могут забрать телефон на проверку, а за ситуацией на улице следят дронами.

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Российские оккупанты усилили фильтрационные мероприятия в разных районах Херсона. Волонтерам международного разведсообщества InformNapalm стало известно, как они происходит, и как можно себя обезопасить.

Источники волонтеров сообщили, что российские оккупанты пытаются найти партизан и проактивных патриотических граждан, которые сопротивляются оккупации.

Как происходит фильтрация в Херсоне?

Оккупанты действуют по такой схеме — они заходят на улицу с разных сторон, начиная обыскивать каждый дом. В этот момент они запускают дрон для слежения за ситуацией с воздуха. Сам дом они проверяют поверхностно, у хозяев требуют телефоны. В гаджетах они проверяют информацию и фото в телефоне. Если на нем ничего нет, он был сброшен к заводским настройкам, то его отдают на проверку спецслужбам. У них есть ПО для восстановления удаленных данных. В InformNapalm предполагают, что речь идет о программе UFED Touch2.

Обезопасить себя можно владея двумя смартфонами:

один для бытового использования, его можно отдавать на проверки

второй для подпольной деятельности. Его нужно прятать от обысков и лучше всего держать его выключенным или в режиме полета

Второй телефон также лучше держать без SIM-карты, а использовать его исключительно через Wi-Fi. При этом нужно, чтобы был включен VPN. Также стоит установить двойной доступ к смартфону — это позволит установить два разных пароля и два разных аккаунта. Вводя один будет одна информация, а второй — совершенно другая. Это также поможет обезопасить себя, если второй телефон обнаружат.

Напомним, в Одесской ОВА заявили, что оккупанты готовят провокации в херсонских учебных заведениях, чтобы обвинить в происшествиях украинскую армию.

17 сентября в день основания Херсона в городе была слышна стрельба и взрывы. Автоматные очереди были слышны в разных частях города.