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Военный Фокус Российско-украинская война

Волонтеры InformNapalm опубликовали полный список частей РФ, воевавших в Украине до 2022

война против украины
РФ применяла десятки частей и подразделений для вторжения на Донбассе

В базе находится 170 различных подразделений, которые воевали против нашей страны с 2014 года. Кроме боевиков ОРДЛО были задействованы росгвардейцы, десантники и ряд других.

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Международное волонтерское общество InformNapalm опубликовали полную базу о данных российских бригадах и подразделениях, которые воевали против Украины до полномасштабного вторжения. Об этом сообщается на сайте общества.

До полномасштабного вторжения РФ задействовала 33 бригады Сухопутных войск, которые входят в составы армий. К каждой такой бригаде есть история их задействования в войне начиная с 2014 года. Например, 35-я гвардейская краснознаменная Волгоградской-Киевская мотострелковая бригада. Они принимали участие в войне в 2014 и 2015 годах.

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История задействования 35-й мотострелковой бригады

Меньше всего оккупанты задействовали железнодорожные бригады и материально-технического обеспечения — по 3 единицы.

Количество задействованных подразделений ВС РФ до 2022 года:

  • 4 общевойсковые формирования
  • 33 подразделения Сухопутных войск
  • 16 подразделений ракетных войск и артиллерии
  • 4 танковые подразделения
  • 8 воздушно-десантных войск
  • 23 подразделения военно-морского флота
  • 16 подразделений ВКС
  • 8 частей военной разведки
  • 5 частей войск связи
  • 5 подразделений войск РХБЗ
  • 8 подразделений инженерных войск
  • по 3 железнодорожных и материально-технических войск обеспечения
  • 9 подразделений Росгвардии
  • 12 подразделений ОРДЛО

Всего задействовано 170 подразделений.

Напомним, волонтеры InformNapalm опубликовали информацию о том, как происходит фильтрация в Херсоне.

Ранее в сообществе установили, что Запорожскую АЭС контролируют Силы спецопераций РФ. Были найдены доказательства задействования ССО.