Волонтеры InformNapalm опубликовали полный список частей РФ, воевавших в Украине до 2022
В базе находится 170 различных подразделений, которые воевали против нашей страны с 2014 года. Кроме боевиков ОРДЛО были задействованы росгвардейцы, десантники и ряд других.
Международное волонтерское общество InformNapalm опубликовали полную базу о данных российских бригадах и подразделениях, которые воевали против Украины до полномасштабного вторжения. Об этом сообщается на сайте общества.
До полномасштабного вторжения РФ задействовала 33 бригады Сухопутных войск, которые входят в составы армий. К каждой такой бригаде есть история их задействования в войне начиная с 2014 года. Например, 35-я гвардейская краснознаменная Волгоградской-Киевская мотострелковая бригада. Они принимали участие в войне в 2014 и 2015 годах.
Меньше всего оккупанты задействовали железнодорожные бригады и материально-технического обеспечения — по 3 единицы.
Количество задействованных подразделений ВС РФ до 2022 года:
- 4 общевойсковые формирования
- 33 подразделения Сухопутных войск
- 16 подразделений ракетных войск и артиллерии
- 4 танковые подразделения
- 8 воздушно-десантных войск
- 23 подразделения военно-морского флота
- 16 подразделений ВКС
- 8 частей военной разведки
- 5 частей войск связи
- 5 подразделений войск РХБЗ
- 8 подразделений инженерных войск
- по 3 железнодорожных и материально-технических войск обеспечения
- 9 подразделений Росгвардии
- 12 подразделений ОРДЛО
Всего задействовано 170 подразделений.
Напомним, волонтеры InformNapalm опубликовали информацию о том, как происходит фильтрация в Херсоне.
Ранее в сообществе установили, что Запорожскую АЭС контролируют Силы спецопераций РФ. Были найдены доказательства задействования ССО.