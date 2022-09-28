Волонтеры InformNapalm опубликовали полный список частей РФ, воевавших в Украине до 2022

В базе находится 170 различных подразделений, которые воевали против нашей страны с 2014 года. Кроме боевиков ОРДЛО были задействованы росгвардейцы, десантники и ряд других.

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Международное волонтерское общество InformNapalm опубликовали полную базу о данных российских бригадах и подразделениях, которые воевали против Украины до полномасштабного вторжения. Об этом сообщается на сайте общества.

До полномасштабного вторжения РФ задействовала 33 бригады Сухопутных войск, которые входят в составы армий. К каждой такой бригаде есть история их задействования в войне начиная с 2014 года. Например, 35-я гвардейская краснознаменная Волгоградской-Киевская мотострелковая бригада. Они принимали участие в войне в 2014 и 2015 годах.

[ + – ] История задействования 35-й мотострелковой бригады

Меньше всего оккупанты задействовали железнодорожные бригады и материально-технического обеспечения — по 3 единицы.

Количество задействованных подразделений ВС РФ до 2022 года:

4 общевойсковые формирования

33 подразделения Сухопутных войск

16 подразделений ракетных войск и артиллерии

4 танковые подразделения

8 воздушно-десантных войск

23 подразделения военно-морского флота

16 подразделений ВКС

8 частей военной разведки

5 частей войск связи

5 подразделений войск РХБЗ

8 подразделений инженерных войск

по 3 железнодорожных и материально-технических войск обеспечения

9 подразделений Росгвардии

12 подразделений ОРДЛО

Всего задействовано 170 подразделений.

Напомним, волонтеры InformNapalm опубликовали информацию о том, как происходит фильтрация в Херсоне.

Ранее в сообществе установили, что Запорожскую АЭС контролируют Силы спецопераций РФ. Были найдены доказательства задействования ССО.