Німеччина закриває у Словаччині ремонтну базу військової техніки для ЗСУ: з чим це пов'язано

До кінця року центр ремонту військової техніки у Словаччині, який відновлює бойові машини для ЗСУ, перенесуть до ФРН. Рішення ухвалили через проблеми в організації та операційних процесах на словацькому об’єкті.

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Німеччина ухвалила рішення перенести зі Словаччини центр ремонту військової техніки для України, який було відкрито в грудні 2022 року. Про це інформує N-TV.

Через проблеми, які виникають в організації та операційних процесах на об’єкті на території Словаччини, Бундесвер вирішив до 31 грудня зробити "релокацію" ремонтного центру до Німеччини.

Як зазначається, речник міністерства оборони ФРН наголосив на "мінливих рамкових умовах" і в деяких випадках надзвичайно складних ремонтних роботах, які доводиться здійснювати на пошкоджених машинах.

Наприклад, за його словами, виникали розбіжності в інтерпретації європейських митних правил.

Це, вірогідно, впливало на постачання необхідних запчастин.

При цьому в міноборони Німеччини запевнили, що ремонт наданої ЗСУ військової техніки лишається гарантованим, бо ремонтні бази також функціонують ще у Литві та самій Україні.

Центром ремонту військової техніки у Словаччині опікувалася компанія-виробник озброєння Krauss-Maffei Wegmann. У ньому працювали над відновленням пошкоджених бойових дій самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, броньованих машин Dingo, реактивних систем MARS II і самохідних зенітних установок Gepard.

Нагадаємо, президент Словаччини Петер Пеллегріні відхиляє прохання громадян країни щодо дозволу на участь у бойових діях у складі Сил оборони України. Служба в іноземній армії без дозволу глави держави вважається кримінальним правопорушенням, що передбачає тюремний термін.

Також Фокус писав, що 29 жовтня стало відомо про пожежу на словацькому заводі ZVS Holding, який виробляє боєприпаси для України.