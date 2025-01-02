У Польщі таємно виготовляють зброю для ЗСУ та ремонтують пошкоджену військову техніку: подробиці

У Польщі працює завод українського ОПК. Утім, де саме він розташований та що виготовляє, дипломат Пйотр Лукасєвіч не розповів, посилаючись на питання безпеки.

Related video

Польща давно допомагає Україні у питанні виробництва зброї та боєприпасів, але не розголошує про співпрацю із міркувань безпеки. Про це "Дзеркалу тижня" розповів тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч.

За словами дипломата, наразі створено декілька спільних підприємств військового плану, які виробляють безпілотні системи, ремонтують важку техніку. Також, зазначив він, країни співпрацюють у сфері високих технологій.

Лукасєвіч також зазначив, що у Польщі працює завод українського оборонно-промислового комплексу, однак розповідати подробиці відмовився з питань безпеки.

"Деякі країни, що декларують таку співпрацю, як от побудову заводу з виробництва військової техніки, географічно розташовані далеко від Росії. І оскільки їм нічого не загрожує, то вони можуть про це говорити. Ми ж зовсім поруч, і тому не говоримо про це", — підкреслив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч, додавши, що географія в цьому контексті є дуже важливою.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року Україні запрацював перший із чотирьох запланованих заводів німецького збройового концерну Rheinmetall. Підприємство обслуговує бойові машини піхоти та головні бойові танки.

Також Фокус писав, що Німеччина ухвалила рішення перенести зі Словаччини центр ремонту військової техніки для України. Його було відкрито в грудні 2022 року.