Арешт генерала Галушкіна: дружина загиблого бійця показала відео укріплень на Харківщині під час прориву РФ

На оприлюднених кадрах видно, що на вказаній ділянці фронту укріплень, як таких, немає, "зуби дракона" звалені на купу, а бійці ховаються в ямах, які самі для себе обладнали.

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Дружина загиблого у війні проти російських окупантів лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського Катерина Коханівська опублікувала відео, на якому її чоловік показав, якими були укріплення в Харківській області, коли ЗС РФ прорвали оборону ЗСУ там в травні 2024 року. Відео вона опублікувала в своєму "Фейсбуку".

"Це відео Микола Коханівський знімав 16 травня 2024 року для історії, через 5 днів після прориву кордону р*шистами на Харківщині, але просив мене не публікувати. Зараз оперативна обстановка вже змінилася, і з дозволу побратимів можна оприлюднити відео", — написала Катерина Коханівська.

Також вона додала, що у 2022 році генерал Галушкін, тоді ще будучи керівником ТРО, намагався наказом ліквідувати ДФТГ 25 "ОУН".

"І тільки завдяки діям та авторитету Степан Хмара, Віктор Шишкін та Віктор Жердицький, які подали до суду, Галушкін швиденько скасував свій наказ та поновив наш підрозділ", — розповіла вона.

На оприлюднених кадрах видно, що на вказаній ділянці фронту в районі Липців на Харківщині укріплень, як таких, немає, "зуби дракона" звалені на купу, а бійці ховаються в ямах, які самі для себе обладнали.

10 червня стало відомо, що на Харківському напрямку біля Вовчанська загинув командир добровольчого батальйону "ОУН" Микола Коханівський. Йому було 53 роки.

Нагадаємо, що після затримання генералів за прорив РФ на Харківщині аналітики DeepState стали вимагати розслідувати інші випадки проривів української оборони, в яких теж звинувачують вище командування.

21 січня, у Печерському районному суді м. Києва відбулося перше засідання у справі генерал-лейтенанта Артура Горбенка, який керував обороною Харківщини під час травневого наступу російської армії 2024 року.