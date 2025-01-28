В РФ заявили об оккупации поселка Двуречная в Харьковской области: что говорят в ОВА

Министр обороны России Андрей Белоусов успел поздравить командование оккупантов за "взятие" Двуречной. Глава Харьковской ОВА говорит о продолжении тяжелых боев за поселок.

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Министерство обороны России отчиталось о захвате поселка Двуречная Купянского района Харьковской области. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на брифинге 28 января опроверг эти данные.

По сведениям российской стороны, бойцы западной группировки ВС РФ якобы контролируют населенный пункт в Харьковской области.

Синегубов говорит, что все эти заявления о захвате поселка Двуречная не правдивы

"Освободив Двуречную, ВС РФ заняли первый крупный пункт на правобережье Оскола. Это плацдарм для продвижения в сторону Волчанского района", — заявил агентству ТАСС представитель оккупационной администрации Виталий Ганчев.

Министр обороны России Андрей Белоусов успел поздравить командование и личный состав 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени Латышских стрелков за "успешное выполнение боевых задач" в Двуречной.

Тем временем Синегубов говорит, что все эти заявления о захвате поселка Двуречная не правдивы. В поселке сейчас продолжаются боевые действия.

"Купянское и Боровское направления — самые тяжелые. Ведутся активные боевые действия на территории населенного пункта Двуречная, увеличивается территория боевых действий", — подчеркнул глава ОВА.

По словам Синегубова, это уже не первое подобное заявление оккупантов. Такие вещи озвучиваются исключительно в пропагандистских целях и с действительностью расходятся.

Эвакуация гражданских с наиболее опасных районов, как оценил чиновник, проходит значительно медленнее, чем хотелось бы. В сутки в среднем удается вывезти около 50 человек.

Британская разведка ранее указывала на развитие наступления россиян на Купянск. Армия РФ расширяет плацдарм на западном берегу Оскола.

Фокус писал 25 января об атаке оккупантов по Харькову дронами "Молния". В трех районах города зафиксировали прилеты.