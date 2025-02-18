"Літають над головами": F-16 вже виконують бойові місії на лінії фронту, деталі — експерт (відео)

Російські військкори скаржаться на те, що західні винищувачі F-16 залітають за лінію фронту, розповів авіаексперт Костянтин Криволап.

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Українські винищувачі F-16 виконують місії на лінії фронту, подекуди перетинають її та літають над позиціями російських військ. Орієнтовна ділянка, де це відбувається — під Запоріжжям і до Донецької області. Про деталі використання F-16 авіаексперт Костянтин Криволап розповів в ефірі телеканалу "Київ 24".

Криволап розповів про зміни у роботі винищувачів, які з'явились у ЗСУ влітку 2024 року. Спершу їх використовували як засіб протиповітряної оборони і вони збивали дрони-камікадзе "Шахед" та ракети ЗС РФ. Крім того, західні літаки прикривали українські МіГ-29 та Су-24, які атакували позиції російської армії. Наприклад, МіГ-29 скидав бомби, а Су-24 — запускав Storm Shadow/SCALP. Втім, на сьогодні їх задіюють для виконання самостійних бойових місій на лінії фронту. Інколи вони навіть перетинають лінію боїв, зауважив авіаексперт.

"Вже є повідомлення про те, що російські ці Z-воєнкори кажуть: "Ну це ж неможливо, вони ж літають над нашими головами". Десь навіть перетинають [лінію бойового зіткнення]", — сказав він.

Авіаексперт також уточнив, на якій саме ділянці тисячокілометрової лінії боїв літають F-16. Зі слів Криволапа — це "широкий фронт, від Запоріжжя до Донецької області".

Повітряні сили ЗСУ поки що не інформували про залітання F-16 за лінію фронту.

Літака F-16 ЗСУ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про прибуття винищувачів F-16 в Україну. Подія відбулась влітку 2024 року. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що дефіцитні літаки будуть застосовувати як засоби ППО і не пускатимуть на лінію фронту.

26 серпня Сили оборони втратили перший винищувач F-16: про це повідомили російські військкори та підтвердила народна депутатка Мар'яна Безугла. Подія відбулась під час відбиття масованої ракетно-дронової атаки ЗС РФ, коли по Україні летіла сотня ракет різних типів та сотня дронів-камікадзе. Президент України Володимир Зеленський повідомив про пілота F-16, який збив кілька російських засобів ураження. Як з'ясувалось, цим пілотом був Олексій Месь — він перебував на борту винищувача, який упав.

14 лютого видання The Washingnot Post розповіло про можливу причини авіакатастрофи 26 серпня. Згідно з даними журналістів, по F-16 влучила ракета ЗРК Patriot. При цьому комплекс ППО, отриманий від західних партнерів, не мав системи розпізнавання "свій"-"чужий". Як з'ясувалось, систему зняли, бо політики не вірили, що F-16 колись опиняться в Україні.

Нагадуємо, 7 лютого воєнний журналіст Андрій Цаплієнко показав відео з французьким літаком Mirage-2000 у небі над Україною. Тим часом заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Харпчинський пояснив, як ЗСУ будуть використовувати цей літак.