Наявних F-16 замало: генерал пояснив, що посилить Повітряні сили ЗСУ

Західні партнери надали Повітряним силам шість винищувачів F-16 з обіцяних 80 одиниць. На думку генерала армії Миколи Маломужа, ЗСУ слід пошукати додаткові засоби, щоб знищити пускові установки та літаки РФ на відстані до 3 тис. км.

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Україні знадобиться додаткова західна зброя, щоб компенсувати нестачу винищувачів F-16. Якщо така зброя надійде, що ЗСУ зможуть дістати до цілі на відстань 600 км вглиб РФ. Крім того, потрібно більше українських засобів ураження, які летять на 3 тис. км. Про те, як можна зробити більше ефективними дії Повітряних сил, генерал армії та ексрозвідник Микола Маломуж розповів медіа "24 канал".

Маломуж нагадав, що західні партнери не нададуть Україні мінімальну кількість необхідних літаків — 128-130 одиниць. Цієї події не варто чекати ні у 2025, ні у 2026. Тому слід подумати над тим, як покращити роботу Повітряних сил іншими засобами. На його думку, йдеться про окремі види зброї західного або українського виробництва.

Важливо

Неважливо, скільки поставлять: у 2024 році над Україною зможуть літати лише 10 F-16, — NYT

Захід мав би надати Силам оборони таку військову техніку:

дрони MQ-9 Reaper;

тактичні літаки Mirage — потрібно 40-50 од.;

ракети ATACMS, Storm Shadow/SCALP і навіть TAURUS (якщо цей вид зброї все ж надасть Німеччина).

З іншого боку, Україна може самостійно купувати за кордоном частину необхідного, пояснив Маломуж журналістам. Наприклад, самостійно купувати снаряди різних видів. На його думку, саме цей спосіб допоможе протриматись певний час.

"Цей ринок треба відкривати, адже це також ті можливості, які мають посилити українські сили у найближчі пів року", — сказав ексрозвідник.

Однак головне, що вплине на ситуацію на полі бою — це зброя українського військово-промислового комплексу (ВПК), який вже почав працювати, зауважив генерал. Він наголосив, що потрібно розробити засоби ураження, які дістають на відстань близько 3 тис. км — безпілотники та ракети. Крім того, важлива їхня кількість — потрібно тисячі та десятки тисяч одиниць такої зброї, наголосив Маломуж.

Якщо Україна матиме далекобійну зброю, чи то дрони, чи то ракети західні та вітчизняні, то зможе дістати до пускових установок та літаків, якими ЗС РФ обстрілюють українців. І тоді росіяни втратять можливість стріляти балістикою, пояснив генерал.

"Найголовніша заміна американських винищувачів – ВПК України, який має виробити дрони дальністю до 3 тисяч кілометрів, ракети середньої та малої дальності до 3 тисяч кілометрів", — ідеться у статті.

F-16 для України — деталі

Зазначимо, влітку 2023 року президент України Володимир Зеленський та західні партнери створили "літакову" коаліцію, завдяки якій Повітряні сили мали отримати орієнтовно 80 винищувачів F-16. 31 липня видання Bloomberg повідомило, що перша партія літаків з Нідерландів вже надійшла у Повітряні сили. Після цього пролунали інші підтвердження щодо шести F-16, написало видання The Times. Водночас представник Офісу президента Михайло Подоляк відмовився коментувати ситуацію.

Нагадуємо, в ніч на 31 липня ЗС РФ запустили по Україні 89 дронів-камікадзе "Шахед". Аналітики DeepState зауважили, що ЗСУ могли застосувати новий засіб ураження БпЛА, але припустили, що йдеться про вертольоти, а не літаки.