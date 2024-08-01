"Коментувати буде президент": Подоляк відмовився говорити, чи отримала Україна перші F-16

За словами радника керівника Офісу президента, повідомлення про отримання Україною перших винищувачів F-16 виглядають, як інформаційні спекуляції без посилань на офіційні джерела.

Related video

Офіс президента не буде коментувати повідомлення про те, що Україна вже отримала перші винищувачі F-16. Про те, чи дійсно це так буде говорити або президент України Володимир Зеленський або головнокомандувач Олександр Сирський. Про це в етері телемарафону заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Україна не робить сьогодні офіційних заяв, якщо будемо отримувати ті чи інші види зброї. Або президент, або головнокомандувач буде це коментувати", — сказав Подоляк.

За його словами, видання Bloomberg, яке 31 липня повідомило, що Україна вже отримала першу партію винищувачів F-16, не посилається на жодне офіційне джерело інформації.

"Я бачу що це відображається в якості інформаційних спекуляцій. Хотілося б, щоб цих спекуляцій було менше. Все ж таки треба звертати увагу на офіційні коментарі", — зазначив Подоляк.

За словами радника голови ОП, це та тема, де "туман війни" дуже доречний, тому що це має певним чином відображатися на полі бою.

"Я вже не говорю про українську сторону. Ми не будемо це коментувати ні "так", ні "ні". Чому? Тому що для нас це фактор суттєвого виживання, мається на увазі авіаційна компонента. Точно говорити про те, чи є, чи у нас їх немає, в наш час це не потрібно", — наголосив Подоляк.

Він також порадив чекати на офіційні підтвердження від одної зі сторін.

Нагадаємо, 31 липня видання Bloomberg оприлюднило матеріал, в якому йшлося про те, що перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО прибула в Україну.

У цей же день The Telegraph повідомив, що Україна здійснила перші бойові вильоти на F-16, однак вони, поки що, використовувалися лише для "протиповітряної оборони".