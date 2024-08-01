"Комментировать будет президент": Подоляк отказался говорить, получила ли Украина первые F-16

По словам советника руководителя Офиса президента, сообщения о получении Украиной первых истребителей F-16 выглядят, как информационные спекуляции без ссылок на официальные источники.

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Офис президента не будет комментировать сообщения о том, что Украина уже получила первые истребители F-16. О том, действительно ли это так будет говорить или президент Украины Владимир Зеленский или главнокомандующий Александр Сырский. Об этом в эфире телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Украина не делает сегодня официальных заявлений, если будем получать те или иные виды оружия. Или президент, или главнокомандующий будет это комментировать", — сказал Подоляк.

По его словам, издание Bloomberg, которое 31 июля сообщило, что Украина уже получила первую партию истребителей F-16, не ссылается ни на один официальный источник информации.

"Я вижу что это отображается в качестве информационных спекуляций. Хотелось бы, чтобы этих спекуляций было меньше. Все же надо обращать внимание на официальные комментарии", — отметил Подоляк.

По словам советника главы ОП, это та тема, где "туман войны" очень уместен, потому что это должно определенным образом отражаться на поле боя.

"Я уже не говорю об украинской стороне. Мы не будем это комментировать ни "да", ни "нет". Почему? Потому что для нас это фактор существенного выживания, имеется в виду авиационная компонента. Точно говорить о том, есть ли, или у нас их нет, в наше время это не нужно", — подчеркнул Подоляк.

Он также посоветовал ждать официальных подтверждений от одной из сторон.

Напомним, 31 июля издание Bloomberg обнародовало материал, в котором говорилось о том, что первая партия истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла в Украину.

В этот же день The Telegraph сообщил, что Украина совершила первые боевые вылеты на F-16, однако они, пока что, использовались только для "противовоздушной обороны".