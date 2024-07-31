F-16 в Україні поки використовують для протиповітряної оборони, — The Telegraph

Як пише видання, до Києва було доставлено невелику, але невизначену кількість F-16, але Україна поки що офіційно не підтвердила отримання літаків.

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Україна здійснила перші бойові вильоти на F-16, однак вони, поки що, використовувалися лише для "протиповітряної оборони". Про це пише The Telegraph з посиланням на представника Повітряних сил ЗСУ.

Як пише видання, до Києва було доставлено невелику, але невизначену кількість F-16, але Україна офіційно не підтвердила отримання літаків. Новини про прибуття F-16 з'явилися після того, як Росія здійснила одну з наймасовіших атак ударних БпЛА по території України від початку повномасштабного вторгнення. Під час дальнього удару, який тривав понад сім годин, українські війська перехопили 89 безпілотників і одну ракету.

Видання не виключає, що у відбитті повітряної атаки брали участь отримані нещодавно F-16. Найбільше російських боєприпасів було спрямовано на Київ. Влада заявила, що жоден з безпілотників не досяг своїх кінцевих цілей,проте уламки від перехоплень завдали шкоди у Київській області.

"Сучасні військові літаки поки що використовувалися лише для протиповітряної оборони. Представник Повітряних сил ЗСУ цього не заперечував", — пише The Telegraph.

Нагадаємо, що 31 липня стало відомо, що Україна отримала першу поставку винищувачів F-16. Як зазначило видання Bloomberg, кінцевим терміном для передачі військових літаків американського виробництва був кінець липня, і цей строк було дотримано.

В соцмережах почали з'являтись меми на тему F-16, які так довго чекали в Україні.

У мережі оприлюднили перше фото винищувача, датоване 30 липня, в якому, як стверджується, зафіксовано перший проліт F-16 над Україною. Однак справжність відео не підтверджено.

Припускають, що винищувачі будуть базуватись у Польщі. У Міноборони РФ тим часом уже назвали суму винагороди, яку готові заплатити за перший збитий літак F-16.