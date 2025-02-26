Традиции более 600 лет: бельгийцы требуют отменить запрет на поедание живой рыбы

Правительство Бельгии запретило древнюю традицию, подразумевающая распитие вина из кубка, в котором плавает живая рыба. Активисты считают, что обычаи не являются оправданием страданий животных.

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Уже более 600 лет город Герардсберген в Бельгии отмечает приход весны, проводя фестиваль Кракелинген, включающий костюмированные парады и древние ритуалы. Об этом пишет издание Metro.

Центральным событием фестиваля, берущего свое начало еще в 1413 году, является метание местными друидами хлебных крекеров с вершины исторического холма Ауденберг после красочного парада.

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Но перед тем, как приступить к метанию, друиды пьют вино из кубка, в котором плавает живая рыба, что теперь запрещено правительством в соответствии с новым законом о защите животных.

Запрет, вступивший в силу прошлым летом, вызвал гнев среди традиционалистов, которые вышли на улицы с плакатами "Хочу рыбу" и обвиняли власти в разрушении многовековой культурной традиции без консультаций.

Употребление живой рыбы символизирует смену времен года, отражая то, как мелкие пресноводные рыбки поднимаются на поверхность прудов с приходом весны. Однако активисты по защите прав животных осуждают эту традицию и вели кампанию за ее запрет. Традиционных пескарей заменили более мелкими рыбами, которые используются в качестве корма для аквариумов, причем эта практика была ограничена исключительно должностными лицами, включая мэра и местного священника. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить активистов, которым удалось добиться полного запрета на законодательном уровне.

Зоозащитники наблюдали за участниками фестиваля, предупредив их, что любые нарушения нового закона повлекут за собой судебное преследование.

"Традиции не являются оправданием страданий животных", — считают активисты.

Напомним, в начале января Федеральное продовольственное агентство Бельгии предупредило об опасности употребления в пищу скандинавского супа, приготовленного из рождественских елок.

Также Фокус писал, что бельгийские ученые применили искусственный интеллект, чтобы улучшить вкус пива. Комиссия продегустировала модифицированное пиво и заключила, что предложенные добавки улучшили показатели напитков по сладости, консистенции и общему впечатлению.