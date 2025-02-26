Традиції понад 600 років: бельгійці вимагають скасувати заборону на поїдання живої риби

Уряд Бельгії заборонив стародавню традицію, що передбачає розпивання вина з кубка, в якому плаває жива риба. Активісти вважають, що звичаї не є виправданням страждань тварин.

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Уже понад 600 років місто Герардсберген у Бельгії відзначає прихід весни, проводячи фестиваль Кракелінген, що включає костюмовані паради і стародавні ритуали. Про це пише видання Metro.

Центральною подією фестивалю, що бере свій початок ще 1413 року, є метання місцевими друїдами хлібних крекерів з вершини історичного пагорба Ауденберг після барвистого параду.

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Але перед тим, як розпочати метання, друїди п'ють вино з кубка, в якому плаває жива риба, що тепер заборонено урядом відповідно до нового закону про захист тварин.

Заборона, що набула чинності минулого літа, викликала гнів серед традиціоналістів, які вийшли на вулиці з плакатами "Хочу рибу" і звинувачували владу в руйнуванні багатовікової культурної традиції без консультацій.

Вживання живої риби символізує зміну пір року, відображаючи те, як дрібні прісноводні рибки піднімаються на поверхню ставків із приходом весни. Однак активісти із захисту прав тварин засуджують цю традицію і вели кампанію за її заборону. Традиційних піскарів замінили дрібнішими рибами, які використовуються як корм для акваріумів, причому ця практика була обмежена виключно посадовими особами, включно з мером і місцевим священиком. Однак цього виявилося недостатньо, щоб задовольнити активістів, яким вдалося домогтися повної заборони на законодавчому рівні.

Зоозахисники спостерігали за учасниками фестивалю, попередивши їх, що будь-які порушення нового закону спричинять судове переслідування.

"Традиції не є виправданням страждань тварин", — вважають активісти.

Нагадаємо, на початку січня Федеральне продовольче агентство Бельгії попередило про небезпеку вживання в їжу скандинавського супу, приготованого з різдвяних ялинок.

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