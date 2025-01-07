Не готуйте суп із різдвяних ялинок: влада Бельгії виступила з незвичайним застереженням

З таким закликом федеральне продовольче агентство виступило після того, як влада Гента закликала готувати з ялинки суп по традиційному скандинавському рецепту для скорочення кількості відходів.

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Федеральне продовольче агентство Бельгії (FASFC) виступило з попередженням про небезпеку вживання в їжу різдвяних ялинок. Про це розповідає Politico із посиланням на заяву прессекретарки FASFC Елен Бонте.

Агентство повідомило, що для збереження зовнішнього вигляду та захисту від шкідників більшість декоративних ялинок обробляються пестицидами та іншими хімікатами. Це робить їх небезпечними для вживання в їжу.

"Щоб уникнути проблем з попелицею, різдвяні ялинки часто піддаються інтенсивній обробці. З цієї причини FASFC не може погодитися з такими ініціативами", — розповіла Елен Бонте.

Попередження надійшло після того, як рада міста Гент запустила кампанію по просуванню декількох способів перероблення різдвяних ялинок з метою скорочення відходів. Серед пропозицій було приготування супу із соснових голок, натхненого традиційним скандинавським рецептом.

"Ваша ялинка їстівна, якщо вона не тисова і не оброблена вогнестійким спреєм", — написали Ghent Climate City в соціальних мережах.

Однак, за даними FASFC, це небезпечна практика. Річ в тім, що споживачам нелегко визначити, чи обробили різдвяні ялинки антипіренами. Тому, на думку прессекретарки, це може мати серйозні, навіть фатальні наслідки.

Елен Бонте пояснила, що існує різниця між комерційно вирощеними ялинками та природними соснами, які традиційно використовуються в деяких скандинавських рецептах. Вона зазначила, що хвоя сосен, які ростуть у незайманій природі північних країн, зовсім відрізняється від тих, що вирощуються для Різдва.

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