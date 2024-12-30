"Краще зробити вдома": люди були шоковані, дізнавшись, як роблять сендвічі для продажу (відео)

Користувачі були шоковані процесом приготування готових сендвічів. Вони заявили, що тепер точно відмовляться від купівлі таких продуктів і робитимуть улюблені бутерброди лише вдома.

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Одним з частих варіантів швидкого перекусу є готові сендвічі, які продаються на полицях супермаркетів. Автори каналу XProduct розповіли про процес приготування "готових бутербродів" у відео на Youtube.

Автори кажуть, що наразі є два типи приготування — напівавтоматичний та повністю автоматичний. У першому частину інгредієнтів накладають кухарі вручну, а другий тип процесу — від заготовлення хлібних скибок до фасування — виконують лише машини.

У 2022 році автори каналу Science Channel показали кадри одного з неназваних заводів у Британії, де працівники заводу залучені до всього процесу виготовлення готових сендвічів. Технологічний процес приготування таких перекусів показаний від моменту приготування інгредієнтів до фасування вже готової продукції.

Кадри зйомок Science Channel набрали кілька мільйонів переглядів і викликали дискусію під опублікованим відео. Абсолютна більшість дописувачів зізналися, що не знали, як роблять їх улюблені сендвічі. Однак тепер практично більшість з них зізналася, що після побаченого "краще вдома зробити" улюблені накладанці.

Більшість користувачів заявили, що загалом дивилися ці кадри з огидою та відразою. Одна група дописувачів зізналася, що їх схвилювала відсутність рукавичок і те, як до інгредієнтів доторкалися руками.

"Я більше ніколи не буду брати таку їжу для себе", — зізнався один із дописувачів.

Ще один користувач повідомив, що коли побачив "голі руки", і що на працівниках "немає гігієнічних харчових рукавичок", то передумав більше купувати такі сендвічі. Третій дописувач зізнався, що можливо працівники заводу ретельно миють руки. Однак у відповідь на цей допис, йому відповіли, що це доволі "смішна та наївна ідея".

Нагадаємо, Фокус писав, яким є найкращий спосіб нарізати сендвіч згідно з наукою. Дослідники вважають, що у світі є лише один правильний спосіб нарізати сендвіч, щоб воістину насолодитися кожним укусом.

Також ми розповідали про те, що чоловіку заборонили їсти улюблені бутерброди. Користувачі в мережі вважають, що йому слід подумати про етикет і повагу до колег, оскільки він додавав до бутербродів сардини та ферментовану капусту кімчі.