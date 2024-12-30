"Лучше сделать дома": люди были шокированы узнав как делают сэндвичи для продажи (видео)

Пользователи были шокированы процессом приготовления готовых сэндвичей. Они заявили, что теперь точно откажутся от покупки таких продуктов и будут делать любимые бутерброды только дома.

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Одним из частых вариантов быстрого перекуса являются готовые сэндвичи, которые продаются на полках супермаркетов. Авторы канала XProduct рассказали о процессе приготовления "готовых бутербродов" в видео на Youtube.

Авторы говорят, что сейчас существует два типа приготовления — полуавтоматический и полностью автоматический. В первом часть ингредиентов накладывают повара вручную, а второй тип процесса — от заготовки хлебных ломтей до фасовки — выполняют только машины.

В 2022 году авторы канала Science Channel показали кадры одного из неназванных заводов в Британии, где работники завода вовлечены во весь процесс изготовления готовых сэндвичей. Технологический процесс приготовления таких перекусов показан от момента приготовления ингредиентов до фасовки уже готовой продукции.

Кадры съемок Science Channel набрали несколько миллионов просмотров и вызвали дискуссию под опубликованным видео. Абсолютное большинство подписчиков признались, что не знали, как делают их любимые сэндвичи. Однако теперь практически большинство из них призналось, что после увиденного "лучше дома сделать" любимые накладочки.

Большинство пользователей заявили, что в целом смотрели эти кадры с отвращением и отвращением. Одна группа корреспондентов призналась, что их взволновало отсутствие перчаток и то, как к ингредиентам прикасались руками.

"Я больше никогда не буду брать такую еду для себя", — признался один из корреспондентов.

Еще один пользователь сообщил, что когда увидел "голые руки", и что на работниках "нет гигиенических пищевых перчаток", то передумал больше покупать такие сэндвичи. Третий автор признался, что возможно работники завода тщательно моют руки. Однако в ответ на это сообщение, ему ответили, что это довольно "смешная и наивная идея".

Напомним, Фокус писал, каким является лучший способ нарезать сэндвич согласно науке. Исследователи считают, что в мире существует лишь один правильный способ нарезать сэндвич, чтобы поистине насладиться каждым укусом.

Также мы рассказывали о том, что мужчине запретили есть любимые бутерброды. Пользователи в сети считают, что ему следует подумать об этикете и уважении к коллегам, поскольку он добавлял в бутерброды сардины и ферментированную капусту кимчи.