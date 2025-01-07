Не готовьте суп из рождественских елок: власти Бельгии выступили с необычным предостережением

С таким призывом федеральное продовольственное агентство выступило после того, как власти Гента призвали готовить из елки суп по традиционному скандинавскому рецепту для сокращения количества отходов.

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Федеральное продовольственное агентство Бельгии (FASFC) выступило с предупреждением об опасности употребления в пищу рождественских елок. Об этом рассказывает Politico со ссылкой на заявление пресс-секретаря FASFC Элен Бонте.

Агентство сообщило, что для сохранения внешнего вида и защиты от вредителей большинство декоративных елок обрабатываются пестицидами и другими химикатами. Это делает их опасными для употребления в пищу.

"Чтобы избежать проблем с тлей, рождественские елки часто подвергаются интенсивной обработке. По этой причине FASFC не может согласиться с такими инициативами", — рассказала Элен Бонте.

Предупреждение поступило после того, как совет города Гент запустил кампанию по продвижению нескольких способов переработки рождественских елок с целью сокращения отходов. Среди предложений было приготовление супа из сосновых иголок, вдохновленного традиционным скандинавским рецептом.

"Ваша елка съедобна, если она не тисовая и не обработана огнестойким спреем", — написали Ghent Climate City в социальных сетях.

Однако, по данным FASFC, это опасная практика. Дело в том, что потребителям нелегко определить, обработали ли рождественские елки антипиренами. Поэтому, по мнению пресс-секретаря, это может иметь серьезные, даже фатальные последствия.

Элен Бонте объяснила, что существует разница между коммерчески выращенными елками и природными соснами, которые традиционно используются в некоторых скандинавских рецептах. Она отметила, что хвоя сосен, которые растут в нетронутой природе северных стран, совсем отличается от тех, что выращиваются для Рождества.

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