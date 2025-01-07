На одной и той же улице каждый месяц появляется тарелка с бананами: никто не знает почему

Фрукты оставляют рано утром, но до сих пор никому не удалось застать загадочного "шутника" за этим занятием. Жители, изначально воспринимавшие это как безобидный розыгрыш, теперь открыто выражают недовольство.

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Обычная улица в Бестоне, (Ноттингемшир, Англия) неожиданно оказалась в центре необычного явления, которое местные жители называют "фруктовой загадкой". На протяжении более года каждый месяц 2 числа на одном из перекрестков появляется тарелка с очищенными бананами. Об этом пишет Metro.

Фрукты оставляют рано утром, но до сих пор никому не удалось застать загадочного "шутника" за этим занятием. Жители, изначально воспринимавшие это как безобидную шутку, теперь открыто выражают недовольство. Они утверждают, что оставленные бананы гниют, создавая неприятный запах и беспорядок.

На месте, где регулярно появляются бананы, недавно появилась записка.

"Пожалуйста, при всем уважении, больше никаких бананов! Неубранные тарелки и гниющие бананы оставляют такой беспорядок! Желаю всем счастливого Нового года", — говорилось в коротком послании.

На протяжении более года каждый месяц 2 числа на одном из перекрестков появляется тарелка с очищенными бананами Фото: SWNS

Мнения жителей по поводу необычной находки разделились. Одни считают это явление странным и раздражающим, другие предполагают, что за этим может стоять ритуал или культурная традиция.

"Бананы явно только что куплены, но дикие животные их не трогают. Они просто гниют, и это отвратительно";

"Они появляются здесь очень регулярно, и это действительно раздражает. Я не понимаю, зачем это нужно";

"Я думаю, для кого-то это имеет особое значение. Если бы они убирали за собой через несколько дней, это бы всех устроило".

Издание отмечает, что пока загадка остается нерешенной, некоторые жители даже обратились в полицию, пытаясь выяснить, кто стоит за этим необычным ритуалом.

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