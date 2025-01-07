На одній і тій самій вулиці щомісяця з'являється тарілка з бананами: ніхто не знає чому

Фрукти залишають рано вранці, але досі нікому не вдалося застати загадкового "жартівника" за цим заняттям. Жителі, які спочатку сприймали це як нешкідливий розіграш, тепер відкрито висловлюють невдоволення.

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Звичайна вулиця в Бестоні, (Ноттінгемшир, Англія) несподівано опинилася в центрі незвичайного явища, яке місцеві жителі називають "фруктовою загадкою". Протягом понад року щомісяця 2 числа на одному з перехресть з'являється тарілка з очищеними бананами. Про це пише Metro.

Фрукти залишають рано вранці, але досі нікому не вдалося застати загадкового "жартівника" за цим заняттям. Жителі, які спочатку сприймали це як нешкідливий жарт, тепер відкрито висловлюють невдоволення. Вони стверджують, що залишені банани гниють, створюючи неприємний запах і безлад.

На місці, де регулярно з'являються банани, нещодавно з'явилася записка.

"Будь ласка, за всієї поваги, більше ніяких бананів! Неприбрані тарілки й гнилі банани залишають такий безлад! Бажаю всім щасливого Нового року", — йшлося в короткому посланні.

Упродовж понад року щомісяця 2 числа на одному з перехресть з'являється тарілка з очищеними бананами Фото: SWNS

Думки жителів з приводу незвичайної знахідки розділилися. Одні вважають це явище дивним і дратівливим, інші припускають, що за цим може стояти ритуал або культурна традиція.

"Банани явно щойно куплені, але дикі тварини їх не чіпають. Вони просто гниють, і це огидно";

"Вони з'являються тут дуже регулярно, і це дійсно дратує. Я не розумію, навіщо це потрібно";

"Я думаю, для когось це має особливе значення. Якби вони прибирали за собою через кілька днів, це б усіх влаштувало".

Видання зазначає, що поки загадка залишається невирішеною, деякі жителі навіть звернулися в поліцію, намагаючись з'ясувати, хто стоїть за цим незвичайним ритуалом.

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