Руины и "дом ужасов" серийного убийцы: "самый уродливый город" в мире привлекает туристов

Город, заваленный заброшенными заводами и заколоченными домами, оставался пустым на протяжении десятилетий. Художник Николя Буиссарт проводит экскурсии по нему и утверждает, что ему нравится его мрачное очарование.

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В Бельгии находится город Шарлеруа, который был признан не только худшим в мире, но и во Вселенной после того, как его покинули более чем на десять лет. Об этом пишет Daily Star.

Бельгийский город Шарлеруа был когда-то сердцем угольной промышленности страны, а сейчас известен своими полуразрушенными зданиями и "домом ужасов" серийного убийцы.

Город, заваленный заброшенными заводами и напоминаниями о былой шахтерской славе, оставался пустым на протяжении десятилетий. Художник Николя Буиссарт проводит экскурсии по городу и утверждает, что ему нравится его мрачное очарование.

В 2009 году голландская газета De Volkskrant назвала город "самым уродливым городом во Вселенной". Не обращая внимания на негативный заголовок, Буиссарт заявил, что статья представляет собой "идеальную маркетинговую возможность".

"Если вас считают уродливым городом, то вы вполне можете стать самым уродливым", — сказал он.

Буиссарт добавил, что вместе со своим другом он создал сайт, рекламирующий "Приключение в Шарлеруа", и с тех пор сотни людей интересуются их тором. Он утверждает, что поначалу местные власти ненавидели его туристические группы, но постепенно они приняли эти туры.

В 2009 году голландская газета De Volkskrant назвала город "самым уродливым городом во Вселенной" Фото: Nicolas Buissart/Instagram

Люди, которые заказывают экскурсию у Николя могут быть самыми разными: от школьников до мальчишников и членов Европейской комиссии.

Еще одна история связанная с городом тоже попала в заголовки газет. Это было расследование дела серийного убийцы Марка Дютру. Он похищал жертв и заковывал их в цепи в своем подвале. В июне его бывший "дом ужасов" в Шарлеруа был окончательно снесен, чтобы освободить место для сквера.

Местные власти начали сносить заброшенные дома, где были совершены самые страшные преступления, в том числе один дом с фреской молодой женщины на боку. Издание отмечает, что здесь также находится "самая уродливая дорога в Бельгии" — извилистая серая улица Рю де Монс.

Ранее Фокус сообщал, что приморский мегаполис таинственно покинули 2000 лет назад. Город Сопара, расположенный примерно в 60 милях к северу от Мумбаи, когда-то был важным торговым центром, соединявшим Азию с Европой.

Также стало известно, что эксперты считают, что нашли вход в "подземный мир". Исследовательская группа проекта "Lyobaa" после сканирования участка земли обнаружила несколько подземных пустот и аномалий, которые сходятся с историческими рассказами о подземной системе камер.