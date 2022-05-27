Журналіст Бутусов показав обстріл із танків і "Термінатора" траси Бахмут-Лисичанськ (фото)

Російські БМПТ уперше потрапили на фото під час бою. Проте бронетехніка ворога втекла з позицій після початку роботи української артилерії по ній.

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Російські військові з 90-ої танкової та 76-ої десантно-штурмової дивізії обстрілюють трасу Бахмут-Лисичанськ у районі трьох сіл. Про це повідомив головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

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Війська РФ із танків і новітніх БМПТ "Термінатор" обстрілюють "дорогу життя", що з'єднує Лисичанськ і Бахмут, на ділянках: Нагірне, Білогорівка та Берестове. На кадрах українських розвідників бронетехніка РФ вийшла на висоту для обстрілу траси. Після того, як по них почала працювати українська артилерія, ЗС РФ почали тікати.

Для прориву оборони ворог підтягує основні оперативні резерви, ситуація залишається важкою.

[ + – ] Обстріл траси Бахмут-Лисичанськ

"Ворог великими силами намагається прорвати нашу оборону, щоб створити нове оточення. Але українська армія чинить потужний опір і докладає зусиль для розгрому ударного угруповання ЗС РФ. Ідуть важкі бої", — резюмував Бутусов.

Нагадаємо, 16 травня РФ перекинула під Сєвєродонецьк новітні БМПТ "Термінатор". Усього на озброєнні армії перебуває 8 БМПТ.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ прорвалася на територію готелю "Мир" на околицях Сєвєродонецька.