Журналист Бутусов показал обстрел из танков и "Терминатора" трассы Бахмут-Лисичанск (фото)

Российские БМПТ впервые попали на фото во время боя. Однако бронетехника врага бежала с позиций после начала работы украинской артиллерии по ним.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские военные из 90-й танковой и 76-й десантно-штурмовой дивизии обстреливают трасу Бахмут-Лисичанск в районе трех сел. Об этом сообщил главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Войска РФ из танков и новейших БМПТ "Терминатор" обстреливают "дорогу жизни", соединяющую Лисичанск и Бахмут на участках: Нагорное, Белогоровка и Берестовое. На кадрах украинских разведчиков бронетехника РФ вышла на высоту для обстрела трассы. После того как по ним начала работать украинская артиллерия, ВС РФ начали убегать.

Для прорыва обороны враг подтягивает основные оперативные резервы, обстановка остается тяжелой.

[ + – ] Обстрел трассы "Бахмут-Лисичанск"

"Враг большими силами пытается прорвать нашу оборону, чтобы создать новое окружение. Но украинская армия оказывает мощное сопротивление, и прикладывает усилия для разгрома ударной группировки ВС РФ. Идут тяжелые бои", — резюмировал Бутусов.

Напомним, 16 мая РФ перебросила под Северодонецк новейшие БМПТ "Терминатор". Всего на вооружении армии находится 8 БМПТ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ прорвались на территорию отеля "Мир" на окраинах Северодонецка.