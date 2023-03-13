Накапливаем резервы: ВСУ через несколько недель будут готовы наступать на Луганщине (видео)

В районе Белогоровки, Кременной и Сватово, как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сложилась сложная ситуация. Однако к окончанию распутицы Силы обороны смогут перейти от глухой обороны к контрнаступлению.

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Украинские бойцы Сил обороны продолжают отражать атаки противника в Луганской области, где сложилась тяжелая ситуация. Однако уже через две-три недели Вооруженные силы смогут собрать резервы, чтобы перейти в контрнаступление. Об этом 13 марта заявил руководитель областной военной администрации Луганской области Сергей Гайдай.

По словам главы ОВА, украинские защитники продолжают удерживать позиции и отбивать атаки противника в районе Белогоровки, Сватово и Кременной.

"Могу сказать, что там у нас достаточно тяжелая ситуация, особенно на направлении Кременной и Белогоровки, потому что российские оккупационные войска сосредоточили максимальные усилия именно там. Туда они постоянно бросают в наступление новые резервы", — рассказал Гайдай.

Он отдельно отметил ситуацию под Кременной. По его словам, там штурмуют позиции ВСУ кадровые подразделения российской армии, на вооружении которых состоят современные образцы, такие как танки Т-90М "Прорыв" и БМПТ "Терминатор". Однако в последнее время оккупанты стали использовать более старые танки Т-72, а из "Терминаторов" осталась только одна машина, уточнил Гайдай.

Глава администрации считает, что нынешние погодные условия, которые мешают противнику продвигаться вперед, играют на руку украинским бойцам. И поэтому в течение двух-трех недель к моменту окончания распутицы, украинские силы смогут накопить необходимый резерв, чтобы перейти в контрнаступление.

Напомним, в начале февраля в сети появились кадры уничтожения российской боевой машины поддержки танков "Терминатор". На кадрах было видно, что по технике было нанесено три удара, — последний снаряд точно попал в цель, после чего "Терминатор" подорвался и загорелся.

Ранее Гайдай также сообщил, что российские оккупанты перебросили новейшие танки Т-90 на передовую в Луганской области. Но через две недели захватчики пересели на Т-72.